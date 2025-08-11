Las palabras de Cris Morena tras el fallecimiento de su nieta, Mila Yankelevich: “A pesar de todo siempre juntos”

La productora utilizó su cuenta de Instagram para apoyar a su otro nieto Valentín, el hijo de Romina Yan, y compartió un conmovedor mensaje.

Mila Yankelevich junto a Tomás, su papá, y Cris Morena, su abuela. Foto: Instagram.

En las últimas horas, Cris Morena volvió a las redes sociales tras la trágica muerte de su nieta Mila Yankelevich, la hija de 7 años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca que falleció en un accidente náutico.

Todo ocurrió en el posteo de su nieto Valentín, hijo de Romina Yan, quien corrió en la Asociación Civil de Propietarios de Automóviles de Competición, que se llevó a cabo en el autódromo de Villicum. “Finde de Acpac Tur Car 2000. Final P6 me quedo con el buen ritmo cuando quedamos solos en pista. Gracias a todo el Ambrogio Racing”, escribió el joven.

El mensaje de Cris Morena. Foto: Instagram.

En esa publicación, además de su abuelo Gustavo Yankelevich, Cris Morena también le dejó un mensaje de apoyo tras días de silencio por la muerte de Mila: “Estamos con vos valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos”.

“Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo!!! Te amo”, agregó la empresaria.

Gustavo Yankelevich también rompió el silencio

Otro de los familiares que eligió decir unas palabras fue Gustavo Yankelevich y lo hizo para darle aliento a Valentín, su nieto que se dedica a las carreras de autos y que él apoya de manera incondicional.

La palabra de Gustavo Yankelevich. Foto: Instagram.

Su abuelo le dedicó un mensaje y contó cómo atraviesan este momento: “Valen Querido, hoy vimos con Tomás tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahí de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir”.