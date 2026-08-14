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A pura nostalgia: el elenco de Margarita brilló en Un Poco de Ruido con clásicos de su serie, Floricienta y Casi Ángeles

Los protagonistas de la exitosa serie juvenil creada por Cris Morena participaron del popular segmento de Un Poco de Ruido, donde interpretaron canciones de Margarita, Floricienta y Casi Ángeles. La presentación generó una fuerte repercusión en redes y alimentó la expectativa por el estreno de la tercera temporada y el gran show previsto para diciembre.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Margarita brilló en La Bandurria del canal de stream Un Poco de Ruido.
Margarita brilló en La Bandurria del canal de stream Un Poco de Ruido. Foto: Un poco de ruido
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Margarita, la serie juvenil creada por Cris Morena, se convirtió en uno de los mayores éxitos de la ficción argentina reciente, conquistando al público de Latinoamérica y ganando cada vez más seguidores en distintas ciudades de Europa. Tras el lanzamiento de sus dos primeras temporadas, la producción ya trabaja en una tercera entrega que genera gran expectativa entre los fanáticos.

En ese contexto, los protagonistas sorprendieron este jueves con una aparición especial en La Bandurria, el popular segmento de Un Poco de Ruido en YouTube. El inesperado crossover combinó música, humor y entrevistas, despertando una fuerte repercusión en redes sociales y acercando el universo de Margarita a una nueva audiencia.

Los protagonistas de Margarita sorprendieron este jueves con una aparición especial en La Bandurria, el popular segmento de Un Poco de Ruido en YouTube. Foto: HBO Max

¿Cómo fue la presentación de Margarita en La Bandurria?

Mora Bianchi, Toti Spanenberg, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, Tomás Benitez y Franco, hijo de Romina Yan, representaron a la telenovela juvenil Margarita en el canal de streaming viral del momento. Ellos interpretan a Margarita, Merlín Pietro, Rey, Daisy, Pipe y Fach, respectivamente.

Comenzaron cantando “El vestido azul”, un clásico de Floricienta, y el público infantil del estudio se sumó con las palmas. Le siguió “Mucho, poquito o nada”, el tema apertura de la serie y luego “Emotihadas”, la canción que le aporta magia a la telenovela.

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Los protagonistas de Margarita brillaron con una aparición especial en Un Poco de Ruido.

“Que nos volvamos a ver” sorprendió a los oyentes, ya que es un clásico de Casi Ángeles. Y cerraron finalmente con dos clásicos de Floricienta: “Flores amarillas” y “Mi vestido azul”.

¿Cuándo es la próxima presentación en vivo de Margarita?

La historia de Margarita dará un nuevo paso con “La Gran Fiesta Real”, un espectáculo que reunirá a los protagonistas de la exitosa serie juvenil de Cris Morena en uno de los escenarios más emblemáticos del país. El show se realizará el 17 de diciembre de 2026 a las 20:00 horas en el Campo Argentino de Polo, donde miles de fanáticos podrán disfrutar en vivo de las canciones y momentos más recordados de la ficción. Las entradas ya se encuentran a la venta con valores que van desde $63.250 hasta $161.000, incluyendo el cargo por servicio.

La propuesta promete trasladar al escenario toda la magia del universo de Margarita a través de una producción de gran despliegue visual, coreografías, vestuarios y la participación de los integrantes del elenco. El espectáculo incluirá las 16 canciones de la primera temporada y las 17 de la segunda, recorriendo los temas que se convirtieron en favoritos del público desde el estreno de la serie.

Además, el anuncio llega en un momento especial para los seguidores de la producción, ya que la tercera temporada se estrenará el 24 de agosto, apenas unos meses antes del gran evento. De esta manera, el show no solo funcionará como un repaso de los éxitos que marcaron la historia de Margarita, sino también como una celebración de la nueva etapa de una de las franquicias juveniles más exitosas de los últimos años.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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