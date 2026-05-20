El Aston Villa de "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía, campeón de la Europa League 2025/26. Foto: Reuters (Umit Bektas)

El histórico sueño europeo del Aston Villa finalmente se hizo realidad. El conjunto inglés se consagró campeón de la Europa League tras derrotar con contundencia por 3 a 0 al Friburgo de Alemania en la gran final disputada en el estadio Tüpraş de Estambul (Turquía). De esta manera, los “Villanos” volvieron a celebrar en el plano internacional y cerraron una temporada inolvidable ante miles de hinchas que coparon las tribunas.

Emiliano Buendía brilló en la final y fue la figura del Aston Villa

El equipo británico mostró superioridad desde el arranque y golpeó en los momentos justos para quedarse con el trofeo continental. El primer tanto llegó a los 40 minutos por intermedio del mediocampista belga Youri Tielemans, quien a la salida de un córner, definió de volea y con precisión para abrir el marcador antes del descanso.

Youri Tielemans convirtió el primer gol del título del Aston Villa en Europa League. Foto: Reuters (Isabel Infantes)

Antes del complemento, Aston Villa terminó de liquidar la historia con un brillante gol del argentino Emiliano Buendía, la gran figura de la final. El volante ofensivo amplió la ventaja a los 47 minutos con un soberbio remate de zurda y media distancia para estampar el 2 a 0 a favor del conjunto que dirige el técnico español Unai Emery.

Emiliano Buendía y Morgan Rogers sentenciaron la consagración del Aston Villa en Europa League. Foto: Reuters (Manon Cruz)

La goleada se completó a los 57 minutos gracias al inglés Morgan Rogers, que selló el 3 a 0 definitivo tras un centro rasante de Buendía y anticipo en el primer palo. A partir de allí, el conjunto de Emery manejó el encuentro con autoridad y no le dio oportunidades de reacción al equipo alemán.

El protagonismo argentino en el título del Aston Villa en la Europa League

Con este título, Aston Villa vuelve a escribir una de las páginas más importantes de su historia reciente y confirma el crecimiento futbolístico que mostró en las últimas temporadas. Además, el protagonismo argentino volvió a quedar marcado en una final europea gracias al gran nivel de Buendía, pieza clave en la consagración del conjunto de Birmingham, y “Dibu” Martínez, quien mantuvo su valla invicta.

"Dibu" Martínez mantuvo su valla invicta en la final de la Europa League entre Aston Villa y Friburgo. Foto: Reuters (Umit Bektas)

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