Independiente Petrolero vs Botafogo Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Petrolero vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Tigo La Huerta, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Petrolero vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Independiente Petrolero y Botafogo se podrá ver en directo por Disney+ Premium, ESPN 2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Petrolero vs. Botafogo, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Guerrero Alcívar, Guillermo Enrique, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Independiente Petrolero y Botafogo válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 21:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Tigo La Huerta de Asunción.