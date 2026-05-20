Olimpia Vs Vasco da Gama Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 19:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Defensores del Chaco, ubicado en Asunción.

¿Por dónde ver en vivo Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Olimpia y Vasco da Gama se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Olimpia vs. Vasco da Gama, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Olimpia y Vasco da Gama válido por Copa Sudamericana 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.