Grêmio Vs Palestino Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Grêmio vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Miércoles, 20/05/2026, a partir de las 21:00hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Arena do Grêmio, ubicado en Porto Alegre.

¿Por dónde ver en vivo Grêmio vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Grêmio y Palestino se podrá ver en directo por DGO, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Grêmio vs. Palestino, por Copa Sudamericana 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Benítez, Carlos Paul, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Se nos viene un gran partido y ya estamos listos para contarte todos los detalles. Hoy Grêmio choca ante Palestino, en duelo válido por Copa Sudamericana 2026. La cancha del estadio Arena do Grêmio ya está lista para que el balón comience a moverse a las 21:00, y tú no te lo puedes perder.