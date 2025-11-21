Cambio de equipo y liga: Dibu Martínez es buscado por un gigante de Europa que quiere ganar la Champions

El Dibu se prepara de lleno para el próximo Mundial con la Selección Argentina y analiza su futuro, cuando un gigante de Europa estaría muy interesado en contratarlo.

El Dibu Martínez y un futuro incierto en Aston Villa. Foto: Instagram @emi_martinez26

Emiliano Dibu Martínez es un arquero top no solo para la Selección Argentina, sino que también para los equipos en Europa que se pelean por contar con sus servicios, dado que es un ganador nato.

Además, al conocerse sus intenciones de dar el salto a otro equipo, las posibilidades de que sea transferido se incrementan en cada mercado de pase.

Emiliano Dibu Martínez en la mira de equipos europeos. Foto: NA.

Este es el caso que por estas horas estaría resonando: Martínez podría colgar los guantes en el Aston Villa y defender los colores de otro club europeo.

¿Qué equipo está interesado en el Dibu Martínez?

Se trata ni más ni menos que un club italiano que ya sabe lo que significa ganar la Champions League y que quiere volver a por todo en esta temporada. El Inter de Milán estaría muy interesado en contratar al arquero de la Selección Argentina.

Según informó Football Insider, el guardameta de 33 años podría convertirse a la brevedad en el reemplazante del suizo Yann Sommer. Una de las razones es que el vínculo contractual del arquero helvético finaliza a mediados de 2026.

El arquero suizo y del Inter de Milán, Yann Sommer. Foto: Reuters/Daniele Mascolo.

Lo cierto es que no está todo dicho respecto de la renovación o no del arquero suizo de 36 años. Sommer ha sabido tener grandes rendimientos en el arco del Inter e incluso ha podido sostener la valla invicta en más de 20 partidos, en cada una de sus dos temporadas en el club.

Por supuesto, la intención del Inter es no perder solidez defensiva y no ve con tan buenos ojos mantener a un arquero con su veteranía. Por ello, el cuerpo técnico del rumano Christian Chivu ve como prioritaria la llegada de un arquero para jerarquizar al plantel.

En el Inter de Milán está Lautaro Martínez. Foto: Reuters.

A todo esto, la evaluación del Dibu es más que positiva, habiéndose convertido en un referente del equipo inglés y en una pieza clave de la selección campeona del mundo.

En caso de concretarse la transferencia, Emiliano Martínez podría convertirse en nuevo compañero de equipo de otro baluarte de la Selección Argentina: Lautaro Martínez.