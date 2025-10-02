Insólito momento en la Europa League: el arquero del Lille se convirtió en héroe por atajar un penal que se pateó tres veces ante Roma

Matías Soulé fue titular y uno de los jugadores que erró desde los doce pasos. Los dos antecedentes de un hecho poco común en el fútbol.

Berke Ozer, el arquero héroe Foto: REUTERS

Una situación inédita se vivió en la Europa League. El arquero de Lille atajó tres penales al hilo en el triunfo por 1-0 sobre Roma, por la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Europa League.

El único sudamericano titular en este duelo fue el argentino Matías Soulé, quien protagonizó una situación muy particular en el final de la noche de Roma.

El arquero del Lille atajó tres veces el mismo penal. Video: ESPN

Cuando ya parecía que no tendría chances, el dueño de casa aprovechó una acción con centro desde la derecha y el argelino Aïssa Mandi tocó la pelota con un brazo, al buscar interceptarla, y el árbitro fue a chequear con el VAR y decretó finalmente penal.

Un penal atajado tres veces Foto: REUTERS

El recién ingresado atacante ucraniano Artem Dovbyk pateó a la izquierda de Berke Özer, quien desvió el remate. Se lo hicieron repetir porque el arquero se adelantó y lo pateó igual y otra vez lo detuvo.

Por último, Soulé le pidió el balón, para tratar de cortar la racha, pero él tampoco pudo. Le pegó a la derecha de Özer, quien en esa tercera ocasión, esta vez sobre su derecha, también frenó.

El insólito momento que se vivió en el Roma-Lille Foto: REUTERS

Casos similares

En la segunda división rumana del 2020, un equipo erró tres veces el mismo penal porque el arquero, Popa, se adelantaba. Cada vez que el árbitro ordenaba la repetición, el arquero se volvía a adelantar, y el último disparo lo erró el equipo. A pesar de esto, no hubo gol.

En este 2025, el arquero tunecino Nikola Milojevic, atajó cuatro penales por adelantamientos del equipo contrario. Aunque en una de las ocasiones se gritó gol, no valió por la infracción.