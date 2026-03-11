Lavar ropa blanca con limón Foto: Gemini

Las manchas de transpiración suelen ser un gran problema a la hora de querer utilizar una prenda, sobre todo en remeras claras, ya que suelen quedar marcadas y hasta generar mal olor. Sin embargo, existe una forma casera para combatir las marcas amarillentas más difíciles, incluso después de pasar por el lavarropas.

Y aunque muchas personas recurren a productos específicos o a la lavandina para intentar quitarlas, lo cierto es que está comprobado que el limón puede ayudar a recuperar las prendas usando. Gracias a sus propiedades naturales, este cítrico puede actuar como un blanqueador suave y ayudar a remover los residuos que provocan las manchas.

El limón contiene ácido cítrico, un compuesto natural que puede ayudar a descomponer los residuos de sudor, restos de desodorante y otras sustancias que suelen generar las manchas amarillas en la ropa. Además, si la prenda se deja secando al sol después de aplicar el limón, el efecto puede potenciarse gracias a la acción de la luz solar, que contribuye a aclarar los tejidos de la remera o cualquier otro tipo de ropa clara.

Cómo usar limón para quitar manchas de transpiración

El método es sencillo y puede aplicarse en pocos pasos. Suele recomendarse especialmente para ropa blanca o de colores claros. El método es el siguiente:

Exprimir el jugo de un limón directamente sobre la mancha.

Frotar suavemente la tela para que el líquido penetre en la zona afectada.

Dejar actuar entre 20 y 30 minutos.

Lavar la prenda de forma habitual, ya sea en el lavarropas o a mano.

En algunos casos, también se puede mezclar el jugo de limón con una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio para formar una pasta. Esta combinación puede ayudar a potenciar el efecto y facilitar la eliminación de la mancha.

Antes de aplicar el limón en la prenda, los especialistas en limpieza aconsejan probar primero con una pequeña porción de la tela, sobre todo si se trata de materiales delicados, para ver cómo reacciona. Aunque no reemplaza a los productos de limpieza específicos, este truco casero puede ser una alternativa práctica para tratar las manchas de transpiración y recuperar prendas que parecían arruinadas.