Frío, exposición a las bajas temperaturas y efectos en la piel:

Cómo cuidar la piel en invierno. Foto: Freepik.

Con la llegada de las bajas temperaturas al país, el cuerpo empieza a sentir las consecuencias del frío. La piel es una de las más afectadas, por lo que cuidarla correctamente resulta fundamental para sentirse mejor.

Al ser la primera barrera de defensa frente al frío, la piel suele resecarse, agrietarse y sufrir más de lo habitual durante el invierno. En ese sentido, el rostro y las manos son las zonas más expuestas y las que requieren mayores cuidados para evitar grietas o irritaciones.

La importancia de proteger la piel en invierno

Así como es importante incorporar hábitos de cuidado en la rutina diaria, también resulta fundamental prestar atención a las señales que da la piel. Por ejemplo, ante la aparición de grietas, enrojecimiento persistente, descamación o picazón, lo recomendable es consultar con un dermatólogo para tratar el problema a tiempo.

Del mismo modo que en verano el protector solar forma parte de la rutina casi automáticamente, durante el invierno también es necesario sumar cuidados específicos que ayuden a fortalecer la barrera cutánea. Una piel bien cuidada no solo luce más saludable, sino que además actúa como una defensa más eficaz frente a los factores externos.

Cuáles son los cuidados diarios claves para proteger la piel durante el invierno. Foto: Freepik.

Las recomendaciones para cuidar la piel en invierno

Hidratación integral

Mantenerse bien hidratado no solo implica beber suficiente agua a lo largo del día, sino también aplicar lociones o cremas humectantes tanto por la mañana como por la noche. Si la piel lo requiere, se pueden realizar aplicaciones adicionales durante el día para mantener su equilibrio.

Limpieza respetuosa

Es recomendable optar por productos suaves e hipoalergénicos que no alteren la barrera natural de la piel. Los jabones agresivos pueden causar desequilibrios y aumentar la sensibilidad.

Protección solar, incluso sin sol

Los rayos ultravioleta siguen presentes aunque el cielo esté nublado o sea invierno. Usar protector solar durante todo el año es una medida esencial para prevenir el envejecimiento prematuro y otros daños cutáneos.

Recomendaciones para cuidar la piel ante la ola polar en Argentina. Foto: Freepik.

Labios bien cuidados

Los labios, por ser especialmente delicados, requieren hidratación frecuente. Aplicar bálsamos específicos varias veces al día ayuda a evitar que se resequen, agrieten o irriten.

Evitar fuentes de calor en el rostro

Exponerse a estufas, radiadores o duchas demasiado calientes puede generar un choque térmico perjudicial para la piel. Lo ideal es evitar estos contrastes extremos y optar por temperaturas moderadas.

Por eso, durante los meses más fríos del año, mantener una buena rutina de cuidado e hidratación de la piel es clave para protegerla de las bajas temperaturas y evitar molestias o daños.