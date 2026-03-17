La lavanda, al generar gran cantidad de aroma, ayuda a repeler las plagas que podrían afectar al limero y sus frutos. Foto: Freepik

Uno de los árboles más elegidos para los jardines es el limonero. Además de aportar aroma y color al ambiente, genera limones que son muy utilizados en la cocina. Respecto a sus cuidados, hay un truco que recomiendan los jardineros, que se trata de plantar lavanda debajo de la copa del árbol.

Según el sitio EcologíaVerde en X, esta planta es perfecta para el limonero. Es que la lavanda, al generar gran cantidad de aroma, ayuda a repeler las plagas que podrían afectar al limero y sus frutos.

Esto se debe a que la planta genera un olor fuerte que puede alejar a insectos y mantener el árbol sano. Al ubicar la lavanda por debajo del árbol, se previene la aparición de plagas.

¿Qué plagas pueden atacar al limonero? Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Por otro lado, según un artículo publicado en el blog de la Universidad del Estado de Míchigan, Estados Unidos, esta especie de planta puede ahuyentar polillas, moscas, pulgas y mosquitos. Sin embargo, aclara que “no existe mucha investigación científica disponible” sobre esta posible capacidad, aunque agrega que “hay una rica historia y abundante evidencia anecdótica que demuestra que las flores son un excelente complemento para el huerto”.

Qué plagas pueden atacar al limonero

El limonero puede verse afectado por distintas plagas que dañan sus hojas, frutos, ramas y raíces, debilitando el árbol y reduciendo su producción. Las más frecuentes son:

Pulgones : pequeños insectos que se agrupan en brotes tiernos y hojas jóvenes. Se alimentan de la savia y provocan deformaciones, además de favorecer la aparición de hongos como la negrilla.

Cochinillas: se adhieren a tallos y hojas, formando manchas blanquecinas o marrones. Al igual que los pulgones, chupan la savia y segregan una sustancia pegajosa que atrae hormigas.

Limonero, árbol. Foto: Pixabay.

Mosca de la fruta: deposita sus huevos en los frutos, cuyas larvas se desarrollan en su interior, provocando la pudrición y la caída prematura de los limones.

Minador de los cítricos: es una larva que excava galerías en las hojas jóvenes, deformándolas y afectando el crecimiento del árbol.

Ácaros (araña roja): causan manchas amarillas o marrones en las hojas y, en casos severos, pueden provocar su caída.

Hormigas: si bien no dañan directamente al limonero, protegen a pulgones y cochinillas para alimentarse de la melaza que producen, lo que agrava las infestaciones.

Estas plagas, si no se controlan a tiempo, pueden afectar seriamente la salud del limonero, por lo que es clave la observación frecuente y la aplicación de métodos de prevención y control adecuados.