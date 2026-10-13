Temporal en Vaca Muerta: el agua arrastró camionetas petroleras y volcó una en plena Ruta 5

El temporal que afectó a Neuquén provocó inundaciones, caminos intransitables, cortes de circulación y evacuaciones preventivas en distintos puntos de la provincia. Foto: Gentileza LM Neuquén

Una impactante secuencia de video mostró cómo la corriente de agua arrastró y volcó camionetas petroleras en la Ruta Provincial 5, a la altura de Arroyo Carranza, en pleno corazón de Vaca Muerta. El temporal que afectó a Neuquén provocó inundaciones, caminos intransitables, cortes de circulación y evacuaciones preventivas en distintos puntos de la provincia.

Las imágenes registradas este martes muestran la fuerza de la correntada, que cubrió por completo la calzada y transformó la ruta en un torrente de agua y barro. En uno de los videos se observa una camioneta con las luces encendidas que intenta avanzar, pero pierde estabilidad, gira sobre sí misma y termina volcada de costado por la intensidad del agua.

La corriente, de color marrón y con un importante caudal, continúa atravesando el camino mientras arrastra el vehículo. Por el momento, no se difundió información oficial sobre el estado de salud de los conductores involucrados ni se confirmó a qué empresas pertenecen las camionetas afectadas.

Temporal en Vaca Muerta arrastró varios vehículos. Video: Gentileza LM Neuquén

La Ruta Provincial 5 quedó intransitable por el temporal en Vaca Muerta

El sector de Arroyo Carranza fue uno de los más afectados por las precipitaciones. Defensa Civil informó que la Ruta Provincial 5 se encontraba intransitable debido a la activación de cañadones, un fenómeno que genera descargas repentinas de grandes volúmenes de agua hacia las zonas más bajas del terreno.

Estas corrientes pueden avanzar con fuerza sobre caminos y rutas, arrastrar vehículos y provocar daños en la infraestructura vial. La situación se agravó por la cantidad de agua caída en un período corto, que generó escurrimientos rápidos en distintos sectores de la región.

El temporal también complicó la circulación sobre la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces. El director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, explicó que las lluvias provocaron dificultades en caminos utilizados para la actividad cotidiana y el movimiento de vehículos en la zona.

Antes de que trascendieran las imágenes de las camionetas arrastradas, el funcionario había indicado que no se habían registrado heridos de gravedad durante el operativo. Sin embargo, todavía no se difundió una actualización específica sobre las personas que viajaban en los vehículos afectados en Arroyo Carranza.

Cortes de rutas y evacuaciones por las inundaciones en Neuquén

Las consecuencias del temporal se extendieron a otras localidades neuquinas. Se registraron cortes en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40, a la altura de El Manzano, mientras que en Paso Aguerre una familia debió autoevacuarse ante la crecida de un cañadón cercano a la Ruta Provincial 20.

En Los Catutos, las autoridades restringieron preventivamente la circulación después de que algunas personas quedaran varadas por la acumulación de barro. En ese sector, equipos de Vialidad Provincial trabajaban para reparar las calles internas y restablecer la conectividad.

Temporal en Vaca Muerta arrastra vehículos. Foto: Captura de video.

Defensa Civil advirtió que las precipitaciones, aunque con menor intensidad, podían continuar durante la semana. Frente a este panorama, las autoridades recomendaron evitar los caminos de tierra y las zonas próximas a cañadones, además de consultar el estado de las rutas antes de emprender un viaje.

El episodio ocurrido en Arroyo Carranza expuso los riesgos que representan las crecidas repentinas durante los temporales, especialmente en caminos de la región petrolera de Vaca Muerta. La recomendación oficial es no intentar atravesar sectores inundados, incluso cuando la profundidad del agua no parezca elevada, debido a la fuerza que puede alcanzar la corriente.