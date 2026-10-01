Argentina Week en París: se prevé una inversión por casi USD 10.000 millones para ampliar la producción de gas y petróleo en el país

Inversiones en Argentina por casi USD 10.000 millones en materia de gas y petróleo. Foto: Canal 26

Argentina percibirá una inversión por cerca de USD 10.000 millones en carácter de ampliación de la producción de gas y petróleo por parte de la empresa francesa TotalEnergies, la cual presentó una cartera de proyectos con iniciativas en Vaca Muerta y en el segmento costa afuera. Aquel anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Patrick Pouyanné, durante su participación en la Argentina Week París.

Antes de presentar los anuncios, Pouyanné se reunió con el presidente Javier Milei, a quien le anticipó los detalles de los proyectos que la compañía planea desarrollar en el país. Durante el encuentro, ambos consensuaron que el nuevo emprendimiento offshore que la firma impulsará en Tierra del Fuego lleve el nombre de Alberdi, en reconocimiento al legado de Juan Bautista Alberdi.

La Argentina percibirá una inversión por cerca de USD 10.000 millones en carácter de ampliación de la producción de gas y petróleo por parte de la empresa francesa TotalEnergies. Foto: via REUTERS

El proyecto, que demandará una inversión estimada de USD 1.500 millones, forma parte de la estrategia de expansión de la empresa en el sector energético argentino y apunta a potenciar el desarrollo de recursos costa afuera en el extremo sur del país.

¿Cuáles son los detalles del acuerdo económico?

TotalEnergies tiene un plan de inversión que contará con alrededor de USD 5.000 millones con el objetivo de aumentar la producción de gas en Aguada Pichana y el desarrollo petrolero en San Roque, dentro de Vaca Muerta. En su exposición, Pouyanne solicitó por el acompañamiento del gobernador de Neuquén para avanzar con esa iniciativa.

El Gobierno, por su parte, señaló dos cambios que fueron clave a la hora de decidir invertir en una compañía global:

La posibilidad de girar dividendos al exterior.

Los beneficios contemplados por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

¿Qué sostuvo el Presidente y CEO de TotalEnergies?

Para Pouyanné, los cambios impulsados por el Gobierno generaron un nuevo escenario para analizar oportunidades de inversión en la Argentina. En esa línea, remarcó ante un grupo de empresarios franceses que la estabilidad y previsibilidad de las normas son factores clave para concretar iniciativas de largo plazo y garantizar el desarrollo sostenido de nuevos proyectos.

Patrick Pouyanné, presidente y CEO de la compañía TotalEnergies. Foto: Wikipedia

Pouyanné afirmó: “La Argentina posee un talento y unos recursos extraordinarios. Y me alegra poder contribuir hoy a que sean aún más conocidos. TotalEnergies opera en Argentina desde hace casi 50 años, un período durante el cual el país demostró repetidamente su capacidad para superar desafíos —es una manera bastante diplomática de decirlo— y reinventarse. Estuvimos allí durante los buenos momentos y también durante los más difíciles. Y también debo reconocer que, en algunas ocasiones, la situación me puso un poco nervioso”.

“Desarrollé una profunda admiración por la resiliencia y el espíritu creativo de los argentinos. Por eso, además, hay muchos argentinos exitosos dentro de nuestra compañía, TotalEnergies”, comentó el ejecutivo.

Con respecto a la producción de gas de la compañía en el país, Pouyanné comentó: “Hoy somos el principal productor de gas natural de Argentina y producimos casi el 25% del gas natural destinado al mercado interno. De hecho, gracias a nuestra producción, nuestros colegas pudieron desarrollar algunos proyectos de exportación”.

Pouyanné comentó: “Hoy somos el principal productor de gas natural de Argentina y producimos casi el 25% del gas natural destinado al mercado interno". Foto: X

El Ejecutivo repasó el rol de TotalEnergies en la región: “En Neuquén fuimos de los primeros en realizar pozos de shale gas con multifractura, en 2012, y hoy continuamos desarrollando nuestra producción. Durante los últimos diez años hemos llevado adelante distintos proyectos e invertido casi USD 6.000 millones”.

Se pronunció también acerca del incremento previsto para la producción de gas: “No solo queremos mantener la producción, sino aumentarla hasta alcanzar 16 millones de metros cúbicos por día”.

Pouyanné comentó sobre el potencial de Vaca Muerta respecto a la producción de petróleo: “Las noticias de 2025 y 2026 son buenas para el mundo y, en primer lugar, para Argentina: ahora no solo podemos producir shale gas en Neuquén, sino también shale oil. Entiendo que la producción está llegando a casi 500.000 barriles por día”.

Respecto al proyecto de San Roque, detalló: “Allí podríamos producir hasta 60.000 barriles por día, lo que representaría una inversión importante, de USD 5.000 millones”.

Pouyanné comentó sobre el potencial de Vaca Muerta respecto a la producción de petróleo: “Las noticias de 2025 y 2026 son buenas para el mundo y, en primer lugar, para Argentina: ahora no solo podemos producir shale gas en Neuquén, sino también shale oil. Entiendo que la producción está llegando a casi 500.000 barriles por día”. Foto: REUTERS

Entre las últimas cuestiones que planteó el CEO de TotalEnergies, habló de las condiciones para la inversión. “Todos estos son proyectos son posibles porque, como dicen algunos de mis colegas, se trata de previsibilidad, visibilidad y de mantener estas políticas. Eso es, por supuesto, sumamente importante para el país”, afirmó.

En esa línea, expresó: “Hemos estado arriba y abajo, así que espero -como le dije al presidente- que ahora estemos en la subida. Antes había un poco de humo o estaba oscuro. Ahora hay una luz. Tenemos que mantener esa luz juntos”.

Más adelante, al analizar el escenario de negocios en la Argentina, Pouyanné transmitió un mensaje de confianza a los empresarios franceses que participaron del encuentro. “¿Podemos invertir en Argentina? Sí, podemos. Ustedes pueden hacerlo. Tienen que ser resilientes, como en cualquier país. Pero, al final, es un país con muchas oportunidades”, señaló, al destacar el potencial que observa para el desarrollo de nuevos proyectos en el país.