Inundaciones en España: una mujer de 102 años murió tras una histórica riada en Albacete

Consecuencias de las inundaciones en España. Foto: Captura de video.

La localidad de Madrigueras, en la provincia española de Albacete, sufrió este viernes una de las peores inundaciones de las últimas décadas. Las lluvias torrenciales dejaron entre 140 y 150 litros por metro cuadrado en un período de aproximadamente dos horas, mientras el agua procedente de ramblas y zonas cercanas agravó la situación.

El episodio comenzó alrededor de las 18:15, cuando una fuerte tormenta avanzó sobre el municipio de Castilla-La Mancha. La cantidad de agua superó ampliamente las previsiones iniciales: según las autoridades regionales, los pronósticos apuntaban a menos de 30 litros por metro cuadrado, pero finalmente se registraron alrededor de 143 litros.

Inundaciones en Albacete Video: X/@MundoEConflicto

La fuerza de la corriente convirtió varias calles en verdaderos ríos y provocó que más de 130 vehículos fueran afectados, mientras numerosos automóviles quedaron atrapados o fueron desplazados por el agua.

En algunas viviendas el agua llegó a alcanzar hasta dos metros de altura. También quedaron afectados edificios públicos, comercios, garajes y calles, mientras los servicios de emergencia debieron realizar decenas de rescates.

Una mujer de 102 años murió dentro de su vivienda

La consecuencia más grave de las inundaciones fue la muerte de una mujer de 102 años, que se encontraba en su domicilio cuando la riada ingresó en la vivienda. Los bomberos encontraron su cuerpo en el interior de la casa, donde el agua había alcanzado una altura considerable.

El alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera, explicó que la víctima era familiar suya y que se encontraba durmiendo cuando el agua comenzó a entrar en la vivienda.

El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se trasladó hasta el municipio y transmitió sus condolencias a los familiares. También anunció que el Consejo de Gobierno regional solicitará la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con el objetivo de facilitar la llegada de ayudas económicas para los damnificados.

Inundaciones en Albacete. Video: X/@guardiacivil

Por su parte, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su solidaridad con los vecinos y pidió extremar las precauciones ante la continuidad del temporal.

Alerta y operativo de emergencia por las inundaciones

Ante la magnitud del temporal, Castilla-La Mancha mantuvo activo el nivel 1 del Plan Meteocam, mientras los equipos de emergencia trabajaron en el rescate de personas, el achique de agua y la retirada de vehículos y escombros.

Las autoridades también enviaron un mensaje de Es-Alert a los teléfonos celulares de los habitantes de la zona para pedir que evitaran desplazamientos. La alerta fue emitida cuando todavía regía un aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología, poco antes de que el nivel de riesgo fuera elevado a naranja.

Durante la mañana siguiente, las tareas se concentraron en recuperar la circulación, retirar automóviles y limpiar el barro acumulado en calles y viviendas. El alcalde calificó el episodio como la mayor riada registrada en Madrigueras desde los años 50.

La situación no se limitó a Albacete. Otras regiones españolas también registraron problemas derivados de las lluvias intensas, con inundaciones, cortes de carreteras y numerosos avisos de emergencia en distintos puntos del país.

Inundaciones en Albacete Video: X/@guardiacivil

Grecia también enfrenta fuertes inundaciones

Mientras España afrontaba las consecuencias de las lluvias torrenciales, Grecia también sufrió un fuerte temporal en la isla de Creta, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra dejaron una víctima mortal y numerosos daños materiales.

Un ganadero de 80 años murió en la región de Rétino después de desaparecer mientras se dirigía a controlar a sus animales. Su cuerpo fue localizado posteriormente entre los materiales arrastrados por las corrientes de agua.

Las lluvias provocaron además el desborde de ríos y arroyos, inundaron viviendas y caminos y generaron problemas en distintas zonas de Creta. En algunas estaciones meteorológicas se registraron acumulados superiores a 300 milímetros, con un máximo de 361,4 milímetros en Anogeia, en la región de Rétino.

Las autoridades griegas mantuvieron los sistemas de emergencia activos ante la posibilidad de nuevas precipitaciones intensas durante el fin de semana.