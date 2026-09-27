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Rolando Figueroa cruzó a Prat-Gay por Vaca Muerta: “Veo que no has recorrido”

El mandatario provincial respaldó su postura con datos de un informe de la Fundación Mediterránea.

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Figueroa le respondió a Prat-Gay
Figueroa le respondió a Prat-Gay Foto: Canal 26
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El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, le respondió al exministro de Economía Alfonso Prat-Gay, quien cuestionó que el crecimiento de Vaca Muerta todavía “no derrama” sobre el resto de la economía.

“¿Cómo estás @alfonsopratgay? Te vi en Neuquén. Veo que no has recorrido. No comparto en absoluto tus apreciaciones desde el Obelisco”, publicó en la red social X.

Rolando Figueroa le respondió a Prat-Gay por Vaca Muerta: “Veo que no has recorrido” Foto: X @Rolo_Figueroa

La próxima vez te saco a recorrer mi provincia, que ha logrado lo que muchos en el país no hicieron cuando tuvieron su oportunidad”, añadió.

El mandatario provincial rechazó esa lectura del economista funadamentándose en un informe de la Fundación Mediterránea.

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El cruce tuvo su origen poco después de la presentación del balance provincial “1000 días, 1000 razones, 1000 obras” sobre el alcance del desarrollo energético y cuánto de ese crecimiento se traslada a otras actividades.

El análisis de la Fundación Mediterránea citado por Figueroa muestra una expansión de la masa salarial privada formal entre 2023 y 2025, incluso por fuera del sector hidrocarburífero.

Masa salarial privada formal real de Neuquén - Variación 2025 vs 2023. Foto: IERAL en basa a Ministerio de Trabajo.

Según se observa, la masa salarial creció un 13% en petróleo y gas, un 29% en el resto de los bienes transables y un 17% en los demás sectores.

En materia laboral, entre 2023 y 2025 el empleo privado registrado provincial aumentó alrededor del 7%, con unos 12.000 nuevos puestos, período en el que además se radicaron 186 empresas, mientras que la industria manufacturera sumó cerca de 2.000 empleos registrados.

En tanto, las exportaciones provinciales también mostraron un incremento. Durante los primeros seis meses del año llegaron a US$4.303,8 millones, un 42% más que en igual período del año anterior. Neuquén concentró el 8,7% de las ventas externas argentinas y el 48,9% de las patagónicas. En materia de exportación, hubo una fuerte concentración energética: el rubro Combustibles y Energía representó el 98,2% del total y el petróleo crudo, por sí solo, el 92,4%.

Balance provincial

La respuesta de Figueroa se enmarca en la presentación de las inversiones que el Ejecutivo vincula con el crecimiento de los recursos provinciales e incluye obras finalizadas, en ejecución o licitadas.

Los puntos centrales son:

Rutas: 1.050 km de pavimentación y 650 km de repavimentación.

Seguridad: 45 obras, con 38.000 m2 de infraestructura carcelaria y más de 670 nuevas plazas.

Educación y salud: 100.000 m2 de infraestructura escolar y otros 100.000 m2 para salud.

Becas: alcance a 21.000 estudiantes con apoyo privado.

Vivienda: el programa Neuquén Habita prevé 32.000 soluciones (créditos, construcción y lotes con servicios) con inversión superior a US$450 millones.

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