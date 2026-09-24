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26 Planeta Documentales presenta “Vaca Muerta”: muy pronto en Canal 26

Una serie documental de 4 episodios de 30 minutos que se adentra en el yacimiento, su potencial y su impacto ambiental.

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Vaca Muerta | 26 Planeta Documentales
Vaca Muerta | 26 Planeta Documentales Foto: Canal 26
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Multimedio26 presenta la serie documental Vaca Muerta, una nueva entrega de 26 Planeta Documentales, el formato exclusivo que combina calidad cinematográfica con una profunda mirada social sobre los desafíos ambientales y la sustentabilidad. Estrena muy pronto por Canal 26.

Argentina tiene una clara oportunidad de inversión y progreso económico gracias al yacimiento situado en Vaca Muerta. Sin embargo, el resultado final de la explotación de Vaca Muerta es todavía incierto.

Vaca Muerta es una serie documental de 4 episodios que analiza diferentes factores transversales a la explotación de combustibles fósiles en Argentina.

Perspectivas humanas, políticas, sociales, y las consecuencias que tienen en la microcomunidad, mientras se trazan paralelismos con casos similares internacionales y revisan consecuencias geopolíticas del éxito o fracaso de la explotación en Vaca Muerta.

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