26 Planeta Documentales presenta “Vaca Muerta”: muy pronto en Canal 26

Multimedio26 presenta la serie documental Vaca Muerta, una nueva entrega de 26 Planeta Documentales, el formato exclusivo que combina calidad cinematográfica con una profunda mirada social sobre los desafíos ambientales y la sustentabilidad. Estrena muy pronto por Canal 26.
Argentina tiene una clara oportunidad de inversión y progreso económico gracias al yacimiento situado en Vaca Muerta. Sin embargo, el resultado final de la explotación de Vaca Muerta es todavía incierto.
Vaca Muerta es una serie documental de 4 episodios que analiza diferentes factores transversales a la explotación de combustibles fósiles en Argentina.
Perspectivas humanas, políticas, sociales, y las consecuencias que tienen en la microcomunidad, mientras se trazan paralelismos con casos similares internacionales y revisan consecuencias geopolíticas del éxito o fracaso de la explotación en Vaca Muerta.
Todos los documentales de 26 Planeta
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