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Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Según el ministro de Economía, el proyecto “generará más de 2.300 puestos de trabajo” y “exportará más de 100.000 barriles diarios por un valor entre petróleo y gas superior a los USD 2.300 millones anuales”.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por US$12.500 millones en Vaca Muerta.
Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por US$12.500 millones en Vaca Muerta. Foto: X @LuisCaputoAR
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El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes la aprobación de un nuevo RIGI de 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta. Desde París, donde participa de la Argentina Week, el titular de Hacienda informó que el proyecto “prevé una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de m³ de gas” y “tendrá a más del 92% de la producción destinada a la exportación”.

“El Comité Evaluador aprobó el ingreso RIGI del proyecto Bajo del Choique - La Invernada, impulsado por Pluspetrol y GyP”, indicó Caputo en su cuenta oficial de X sobre el desarrollo no convencional en Vaca Muerta.

“El proyecto invertirá un total de USD 12.240 millones para perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos y generará más de 2.300 puestos de trabajo, entre construcción y operación”, añadió.

El proyecto invertirá un total de USD 12.240 millones para perforar 620 pozos y construir plantas de tratamiento con sus ductos.
Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por US$12.500 millones en Vaca Muerta. Foto: Captura X

Y cerró: “Este proyecto exportará más de 100.000 barriles diarios por un valor entre petróleo y gas superior a los USD 2.300 millones anuales”.

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Luis Caputo hablará este viernes ante empresarios

Se espera que este viernes Caputo intervenga en la última jornada del 62° Coloquio de IDEA en Mar del Plata, en el marco de una agenda atravesada por la transformación laboral, la competitividad y las perspectivas para la economía argentina de cara a las elecciones de 2027.

El ministro de Economía hablará a las 13 a través de un discurso grabado de unos 20 minutos. Según trascendió, su mensaje estará enfocado en llevar calma frente a la reciente suba del riesgo y explicar qué cree el Gobierno sobre los factores que están presionando a las variables financieras.

Después de Caputo será el turno del jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien también enviará un mensaje desde París. Para finalizar el encuentro, las palabras de cierre del 62° Coloquio estarán a cargo del presidente de IDEA y socio de PwC Argentina, Santiago Mignone.

De esta manera, el encuentro empresarial terminará con un mensaje del equipo económico y político del Ejecutivo, después de tres jornadas durante las cuales los empresarios discutieron las condiciones para transformar la estabilidad macroeconómica en crecimiento sostenido.

Luis CaputoRIGIVaca Muerta
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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