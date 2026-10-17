Día de la Madre 2026: cuánto cuesta regalar un día de spa en Buenos Aires

Un día de spa es el regalo ideal. Foto: Unsplash

Con el Día de la Madre cada vez más cerca, los días de spa aparecen como una alternativa para regalar bienestar y descanso. En Buenos Aires, las propuestas incluyen masajes, piscinas climatizadas, hidromasajes y tratamientos de belleza, con precios que parten de los $80.000 y pueden superar los $250.000 por persona, según los servicios elegidos.

Los rangos de precios de un día de spa en Buenos Aires

El costo de un día de spa depende de la duración de la experiencia y de los tratamientos incluidos. Para octubre de 2026, las alternativas más accesibles parten de alrededor de $80.000 por persona y suelen combinar circuitos de agua con masajes breves.

Relax para el Día de la Madre. Foto: Unsplash

En ese segmento pueden encontrarse paquetes de aproximadamente dos horas que incluyen piscina climatizada, hidromasaje, sauna y gimnasio, además de un masaje relajante o descontracturante de 30 minutos.

Las propuestas intermedias se ubican entre $90.000 y $150.000, con opciones que agregan exfoliaciones corporales, limpieza facial, cuidado de manos y pies o comidas. Otros paquetes rondan los $135.000 e incluyen desayuno, almuerzo, masajes y acceso a instalaciones de bienestar.

Para quienes buscan una experiencia más completa, hay alternativas que se acercan a los $170.000, especialmente cuando incorporan tratamientos faciales y masajes de mayor duración.

En la franja superior, los valores pueden superar los $200.000. Una jornada de cuatro horas, por ejemplo, puede costar alrededor de $220.000 e incluir una comida y acceso a distintas instalaciones.

Los paquetes más exclusivos alcanzan los $250.000 o $275.000 por persona, con masajes de 50 minutos, reflexología, tratamientos faciales y circuitos de aguas. Algunas propuestas también ofrecen descuentos para dos personas.

¿Cómo es un día de spa?

Aunque se los conoce como días de spa, estos paquetes no necesariamente ocupan una jornada completa. La duración puede ir desde dos horas hasta cuatro o más, según la experiencia contratada.

El recorrido suele comenzar con un circuito de aguas que puede incluir piscinas climatizadas, jacuzzis, saunas secos y húmedos, duchas especiales y espacios de relajación. La propuesta combina momentos de agua y calor con períodos de descanso.

Relajación asegurada en un día de spa. Foto: Unsplash

A estas instalaciones se suman tratamientos como masajes relajantes o descontracturantes, reflexología, exfoliaciones y cuidados faciales. En algunos establecimientos, la experiencia también contempla desayunos, meriendas, almuerzos, infusiones o frutas.

Para el Día de la Madre, los vouchers y las tarjetas de regalo permiten que la persona agasajada coordine posteriormente la fecha y el horario de su visita.

Las recomendaciones antes de regalar un día de spa

Antes de comprar, conviene verificar qué servicios incluye el precio, cuánto dura la experiencia y si existen cargos adicionales. También es importante revisar la fecha de vencimiento del voucher y las condiciones para modificar o cancelar una reserva.

Durante fechas especiales, la demanda puede aumentar y reducir la disponibilidad. Algunas propuestas requieren reservar con al menos 48 horas de anticipación.

Por eso, comprar el regalo con tiempo y confirmar las condiciones de uso permite elegir una experiencia acorde al presupuesto y evitar inconvenientes al momento de disfrutarla.