Banco Provincia lanzó descuentos por el Día de la Madre 2026: cómo ahorrar un 30% en regalos y pagar en cuotas sin interés

Banco Provincia lanzó promociones especiales para quienes buscan regalos para el Día de la Madre 2026.

De cara al Día de la Madre, el Banco Provincia lanzó una serie de promociones para quienes buscan comprar regalos con descuentos y facilidades de pago. La propuesta incluye un 30% de ahorro en comercios adheridos, hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito y beneficios especiales en centros comerciales.

Las promociones abarcan distintos rubros, desde indumentaria y perfumería hasta librerías, farmacias y artículos deportivos. Además, la tienda online Provincia Compras sumará una alternativa de financiación para adquirir productos seleccionados durante varios días de octubre.

Los clientes podrán acceder a descuentos en indumentaria, perfumerías, farmacias y otros comercios adheridos. Foto: Freepik.

Día de la Madre: cuándo aprovechar el 30% de descuento de Banco Provincia

El beneficio principal contempla un 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés para las compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Según las condiciones informadas, la promoción estará vigente durante el próximo fin de semana de octubre: el viernes 16 y el sábado 17.

El reintegro tendrá un tope de $40.000 por transacción, por lo que conviene revisar las condiciones de cada comercio antes de realizar una compra.

La iniciativa está destinada a quienes quieran anticiparse al Día de la Madre y buscar regalos con descuentos en establecimientos adheridos.

La promoción contempla un 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Banco Provincia. Foto: Banco Provincia.

En qué comercios se puede usar el descuento de Banco Provincia

La promoción alcanza a shoppings y locales adheridos de diferentes rubros. Entre ellos se encuentran:

Indumentaria.

Casas de deportes.

Jugueterías.

Librerías comerciales y de texto.

Farmacias.

Perfumerías.

Ópticas.

Bicicleterías.

De esta manera, los clientes pueden aprovechar el beneficio para comprar desde ropa y accesorios hasta libros, productos de belleza y artículos deportivos. Es importante tener en cuenta que la promoción se aplica en comercios adheridos, por lo que se recomienda consultar las condiciones específicas antes de concretar el pago.

El beneficio adicional de Banco Provincia en shoppings

Además del descuento general, los usuarios de tarjetas de crédito Mastercard podrán acceder a una acción promocional exclusiva en determinados centros comerciales.

Algunos shoppings ofrecerán un beneficio adicional para quienes presenten tickets de compra acumulados por $100.000 o más. Foto: NA

La propuesta contempla la entrega de una mochila de regalo a quienes presenten tickets de compra acumulados por un importe igual o superior a $100.000.

Entre los shoppings mencionados se encuentran Alto Avellaneda, DOT, Soleil, Aldrey y Bahía Blanca Plaza Shopping.

Para acceder a este beneficio, es necesario verificar las condiciones de participación y la disponibilidad de los obsequios en cada establecimiento.

Provincia Compras: 12 cuotas sin interés para regalos del Día de la Madre

Las promociones también llegarán a la plataforma de comercio electrónico del banco. Entre el martes 13 y el domingo 18 de octubre, Provincia Compras ofrecerá 12 cuotas sin interés para una selección de productos.

La financiación estará disponible para artículos de distintas categorías, entre ellas:

Perfumería y productos de belleza.

Fitness.

Moda.

Bicicletas.

Parlantes.

Smartwatches.

Esta alternativa permite buscar regalos desde la tienda online y distribuir el costo en más cuotas que las previstas para la promoción en comercios físicos. Antes de comprar, se recomienda consultar qué productos participan, los medios de pago habilitados y las condiciones vigentes en la plataforma.

1. Provincia Compras sumará una promoción de 12 cuotas sin interés en productos seleccionados durante varios días de octubre. Foto: NA.

Cómo aprovechar las promociones de Banco Provincia por el Día de la Madre

Para acceder a los beneficios, los clientes deben prestar atención a las fechas de vigencia, los medios de pago requeridos y los topes establecidos para cada promoción.

En los comercios adheridos, el descuento del 30% y las seis cuotas sin interés se aplican con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. En el caso de Provincia Compras, la financiación de 12 cuotas sin interés estará disponible durante el período promocional informado.

Consultar los términos y condiciones antes de realizar la compra permitirá confirmar la disponibilidad de cada beneficio y elegir la alternativa más conveniente para los regalos del Día de la Madre.