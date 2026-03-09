Arana Spa Termal Foto: Facebook: Arana Spa Termal

A tan solo unos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se esconde un complejo termal que muchos aún no descubrieron y que puede transformar un fin de semana común en una escapada distinta para jubilados. Se trata de una opción cercana, accesible y pensada para quienes buscan relajarse sin hacer un viaje largo.

El lugar consigue generar un entorno donde desconectar del ritmo diario y ofrece un ambiente tranquilo, para descansar mientras se reposa en aguas termales o se disfruta de una sesión de masajes.

Se trata de las termas Arana Spa Termal, ubicadas en La Plata, a menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires. Quedan en la calle 17 al 1900 y abren todos los fines de semana. Existen todo tipo de servicios para alcanzar la comodidad que cada quien desee.

Arana Spa Termal

El predio combina piletas interiores y exteriores, todas climatizadas y diseñadas para que el visitante pueda alternar entre espacios. La infraestructura es moderna y está pensada para que cada sector tenga su propio clima de descanso, contexto ideal para aquellas personas de la tercera edad que busquen una escapada en paz.

Más que aguas termales: ¿qué ofrece Arana Spa Termal en La Plata?

Además de las piscinas, el spa ofrece masajes, exfoliaciones y tratamientos faciales. Los servicios resultan complementarios con la experiencia principal de hidroterapia y son muy buscados por quienes llegan con la misión de entregarse plenamente al relax.

El espacio también cuenta con sectores de descanso, camillas térmicas y áreas semicubiertas para quienes prefieren permanecer al aire libre sin perder confort. La idea es que cada visitante pueda recorrer el lugar a su ritmo.

Arana Spa Termal

Desde parejas que buscan una salida diferente hasta grupos de amigos que quieren pasar el día sin grandes planes, Arana Spa Termal tiene propuestas pensadas para todos aquellos que quieran conocer más de este paraíso a pocos kilómetros de CABA.

Para quienes nunca visitaron un complejo termal, esta puede ser una primera experiencia accesible y amigable. No requiere traslados largos y permite desconectar sin necesariamente armar una escapada de varios días.

Las reservas se realizan vía WhatsApp y se puede incluir alojamiento con servicio de desayuno, almuerzo o merienda campestre. Tiene descuentos por cumpleaños.

¿Cómo llegar a Arana Spa Termal desde CABA?

Arana Spa Termal está ubicado en Calle 17 entre 630 y 634, Arana, La Plata. Desde la Ciudad de Buenos Aires podés llegar en auto o transporte público.

En auto, la opción más recomendada es salir por Autopista Buenos Aires - La Plata y luego continuar hasta la bajada Avenida 520. Desde allí, tomar la salida hacia ruta provincial 36 y seguir hasta la intersección con calle 630. Para concluir, girar en calle 17, donde se encuentra Arana Spa Termal.