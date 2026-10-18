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Día de la Madre 2026: las ventas volvieron a caer y un dato revela qué regalos eligieron los argentinos

A pesar de los descuentos, las cuotas y las promociones bancarias, las ventas minoristas pymes bajaron 1,4% interanual. El ticket promedio llegó a $63.197, pero los consumidores se inclinaron por productos más accesibles y evitaron las compras de mayor valor.

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Día de la Madre - regalos
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A pesar de los descuentos, las cuotas y las promociones bancarias, las ventas por el Día de la Madre 2026 cayeron 1,4% interanual en los comercios minoristas pymes. La fecha acumuló así su quinta baja consecutiva, en un contexto marcado por consumidores más cuidadosos con sus gastos.

Según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el ticket promedio alcanzó los $63.197. Sin embargo, gran parte de las operaciones se concentró en regalos económicos, artículos pequeños y productos financiados.

Por qué las promociones no lograron recuperar las ventas

Los comercios ofrecieron descuentos, cuotas sin interés y beneficios bancarios para incentivar el consumo. De hecho, el 88,9% de los negocios aplicó alguna promoción especial.

Día de la Madre, caída de ventas
Día de la Madre, caída de ventas

Las estrategias ayudaron a sostener el movimiento y evitar una caída mayor, pero no alcanzaron para impulsar una recuperación general. Los compradores compararon precios, redujeron el valor de los regalos y evitaron los productos más costosos.

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Esta conducta también afectó la rentabilidad de los comerciantes, ya que muchas operaciones se concretaron mediante descuentos directos o promociones agresivas.

El rubro que más creció durante el Día de la Madre

De los seis sectores analizados, solamente dos finalizaron con resultados positivos. Librería fue el gran ganador, con un crecimiento interanual del 3,4%.

El ticket promedio del rubro fue de $37.638, el más bajo de los sectores relevados. Entre los productos más buscados aparecieron libros de cocina, títulos de desarrollo personal y ediciones económicas.

La indumentaria también terminó en terreno positivo, aunque apenas avanzó 0,1%. En este sector, el gasto medio fue de $55.416 y las compras se concentraron en prendas livianas, ropa deportiva y promociones por cantidad.

Cuáles fueron los sectores más golpeados

La mayor caída correspondió a electrodomésticos, artefactos para el hogar y equipos de audio y video, con una baja del 3,6%. Los consumidores eligieron aparatos pequeños y postergaron la compra de productos de mayor valor.

Por su parte, cosméticos y perfumería retrocedió 3,2%, aunque registró el ticket promedio más elevado: $88.000.

Los accesorios tecnológicos, celulares y equipos periféricos también bajaron 3,2%. Las ventas se concentraron en auriculares, fundas y relojes inteligentes, mientras que muchas familias decidieron postergar la renovación del teléfono celular.

Finalmente, calzado y marroquinería disminuyó 2,2%, con un gasto promedio de $67.332. Los artículos más elegidos fueron el calzado de uso diario y los accesorios pequeños.

Qué dijeron los comerciantes sobre los resultados

El 51,3% de los negocios afirmó que las ventas estuvieron dentro de lo esperado, mientras que un 32,5% obtuvo resultados inferiores a sus previsiones. Solamente el 16,2% logró superar sus expectativas.

Además, apenas el 9% de los comerciantes consideró que el Día de la Madre fue determinante para mejorar la facturación mensual.

El balance dejó una señal clara sobre el consumo: las familias no dejaron de hacer regalos, pero buscaron alternativas más accesibles, utilizaron promociones y evitaron comprometerse con gastos elevados.

Día de la MadreEconomía argentinaCaída de ventas
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