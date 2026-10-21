El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi: cuánto costó y para qué sirve

Helicóptero Bell 407GXi con la matrícula AE-342 presentado por el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

El Ejército Argentino incorporó oficialmente su tercer y último helicóptero Bell 407 GXi, identificado con la matrícula AE-342, durante una ceremonia realizada este martes en Campo de Mayo, provincia de Buenos Aires.

Según confirmó el Ministerio de Defensa, la entrega completó la adquisición de seis aeronaves destinadas al Ejército y la Fuerza Aérea Argentina, con el objetivo de mejorar las operaciones en alta montaña y la respuesta ante emergencias. La nueva unidad tendrá como destino operativo la V Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano”, con asiento en Salta.

Helicóptero Bell 407GXi con la matrícula AE-342 presentado por el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

Cuánto costaron los seis helicópteros Bell 407 GXi adquiridos por Argentina

La incorporación forma parte de una compra conjunta acordada con la Canadian Commercial Corporation (CCC) a finales de 2022, por un monto de 32,4 millones de dólares, según informó el medio especializado Zona Militar.

El contrato contempló seis helicópteros distribuidos en partes iguales: tres para el Ejército Argentino y tres para la Fuerza Aérea. El promedio de la operación equivale a 5,4 millones de dólares por unidad, aunque esa cifra incluye otros componentes y no representa necesariamente el precio individual de cada aeronave.

El Ministerio de Defensa precisó que la contratación también comprendió manuales técnicos, herramientas especiales, equipamiento de apoyo terrestre, capacitación de personal y elementos destinados al mantenimiento de las unidades.

Helicóptero Bell 407GXi presentado por el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

El último helicóptero, AE-342, había arribado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en septiembre de 2026 para su posterior ensamblaje y puesta a punto. Su incorporación completó el proceso de entregas iniciado en 2023.

Qué características tiene el Bell 407 GXi y para qué se utilizará

El Bell 407 GXi es un helicóptero liviano monoturbina, diseñado para operar en geografías complejas, especialmente en regiones cordilleranas donde la altura, las condiciones meteorológicas y las características del terreno representan desafíos para las tripulaciones.

La aeronave incorpora un sistema de aviónica Garmin G1000H NXi, con representación sintética del terreno y alertas de proximidad, herramientas que permiten mejorar la información disponible para los pilotos. Entre sus principales funciones se encuentran:

Búsqueda y rescate de personas en zonas montañosas.

Evacuaciones sanitarias y traslado de heridos.

Transporte de personal y cargas.

Operaciones de vigilancia y reconocimiento.

Asistencia humanitaria ante catástrofes naturales.

Apoyo en el combate de incendios forestales.

Helicóptero Bell 407GXi presentado por el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

Según el Ministerio de Defensa, estos helicópteros ya demostraron sus capacidades durante las operaciones contra incendios en el Parque Nacional Los Alerces, donde se utilizaron dispositivos Bambi Bucket para transportar y descargar agua.

Dónde operará el nuevo helicóptero del Ejército Argentino y qué pasará con la flota

El Ministerio de Defensa confirmó que el AE-342 tendrá como destino operativo la V Brigada de Montaña “General Manuel Belgrano”, ubicada en la provincia de Salta. Su incorporación permitirá fortalecer las capacidades de despliegue, traslado y asistencia en áreas de difícil acceso.

Los primeros helicópteros Bell 407 GXi del Ejército, identificados como AE-340 y AE-341, habían sido presentados oficialmente en Mendoza en abril de 2025. Estas aeronaves forman parte de la renovación de las capacidades anteriormente cubiertas por los veteranos SA-315B Lama.

Helicóptero Bell 407GXi con la matrícula AE-342 presentado por el Ejército Argentino. Foto: argentina.gob.ar

La compra también contempló la preparación de pilotos y técnicos argentinos, tanto en el país como en las instalaciones de Bell en Fort Worth, Estados Unidos. La formación incluyó procedimientos específicos para combatir incendios forestales.

Con la entrega realizada en Campo de Mayo, las Fuerzas Armadas completaron la recepción de los seis Bell 407 GXi previstos en el contrato, mientras que el Ejército alcanzó las tres unidades asignadas originalmente. El siguiente paso será integrar el AE-342 a las operaciones de su unidad de destino en Salta.