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El Ejército Argentino incorporó su tercer helicóptero Bell 407 GXi: qué velocidad alcanza y cuánto puede volar

La aeronave fue recibida en Campo de Mayo y completa la entrega de seis helicópteros para las Fuerzas Armadas. El nuevo equipo será destinado a la V Brigada de Montaña de Salta.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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helicóptero Bell 407 GXi
El helicóptero Bell 407 GXi. Foto: X/@Zonamilitar1
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El Ejército Argentino recibió su tercer helicóptero Bell 407 GXi, una aeronave liviana que alcanza una velocidad de crucero de 246 km/h y tiene una autonomía máxima de cuatro horas. La entrega se realizó en Campo de Mayo y completó la incorporación de seis unidades adquiridas para las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reforzar las capacidades de transporte, asistencia y operaciones en terrenos exigentes.

Del total adquirido, tres unidades fueron destinadas al Ejército y otras tres a la Fuerza Aérea. El modelo, fabricado por la compañía Bell, está diseñado para cumplir distintas misiones y operar en ambientes geográficos complejos.

El helicóptero Bell 407 GXi
El helicóptero Bell 407 GXi Foto: X/@MinDefensa_Ar

Bell 407 GXi: cómo es el helicóptero que incorporó el Ejército Argentino

El Bell 407 GXi es un helicóptero liviano de una sola turbina, desarrollado para realizar tareas de transporte, evacuación sanitaria, búsqueda y rescate y asistencia humanitaria, entre otras funciones.

La aeronave está equipada con un motor Rolls-Royce 250-C47E/4 y un sistema de aviónica digital Garmin G1000H NXi. Esta tecnología proporciona información de vuelo y navegación, además de herramientas como la representación sintética del terreno y las alertas de proximidad.

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Estas prestaciones resultan importantes para las operaciones en regiones montañosas, donde la altitud, las condiciones meteorológicas y las características del terreno pueden dificultar el trabajo de las tripulaciones.

Según la configuración utilizada, el helicóptero también puede adaptarse para colaborar en la lucha contra incendios forestales mediante equipos específicos para el transporte y la descarga de agua.

Cuánto puede volar el Bell 407 GXi y qué velocidad alcanza

Entre las principales características técnicas del helicóptero se destacan su velocidad de crucero y su autonomía, dos parámetros relevantes para planificar misiones de transporte y asistencia.

De acuerdo con las especificaciones del fabricante, el Bell 407 GXi cuenta con las siguientes prestaciones:

  • Velocidad máxima de crucero: 246 km/h, equivalentes a 133 nudos.
  • Autonomía máxima: cuatro horas de vuelo.
  • Alcance de referencia: 624 kilómetros.
  • Motorización: Rolls-Royce 250-C47E/4.
  • Aviónica: Garmin G1000H NXi.

El rendimiento efectivo depende de las condiciones de cada operación. La carga transportada, la altitud, el clima y las reservas de combustible pueden modificar tanto el tiempo de vuelo como la distancia que la aeronave está en condiciones de recorrer.

A qué brigada del Ejército Argentino será destinado el helicóptero

El nuevo Bell 407 GXi tendrá como destino la V Brigada de Montaña General Manuel Belgrano, con asiento en Salta, según informó el Ministerio de Defensa.

El helicóptero Bell 407 GXi
El helicóptero Bell 407 GXi. Foto: X/@MinDefensa_Ar

Su incorporación busca reforzar la movilidad de las unidades militares y mejorar la capacidad de respuesta en zonas montañosas y otros entornos de difícil acceso. Además, sus características permiten realizar misiones de apoyo logístico, evacuación y asistencia ante emergencias.

Cómo avanza la modernización de los helicópteros militares

La adquisición de las seis aeronaves forma parte de un programa iniciado en 2023 para renovar los medios aéreos de las Fuerzas Armadas.

La incorporación de tres helicópteros para el Ejército y tres para la Fuerza Aérea también apunta a optimizar recursos y mejorar la interoperabilidad entre ambas instituciones.

Con la recepción de la última unidad destinada al Ejército, el programa completó las entregas previstas y sumó nuevas capacidades para operaciones de transporte, apoyo y asistencia en distintos puntos del país.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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