El nuevo outlet de CABA que ofrece ropa de marcas internacionales con descuentos de hasta 50%: cómo llegar

Durante las próximas semanas, el nuevo outlet ubicado en Palermo tendrá ropa y accesorios de firmas internacionales con precios que van desde los $10.900. La propuesta permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre.

Outlet Premium del Distrito Arcos. Foto: Facebook / Distrito Arcos.

Un nuevo espacio de compras ubicado en Palermo se convirtió en furor entre quienes buscan renovar su guardarropa sin gastar de más. Se trata del outlet que abrió sus puertas en Distrito Arcos, el complejo de locales y gastronomía ubicado entre Paraguay y Santa Fe (CABA), donde ahora los visitantes pueden acceder a una propuesta que combina marcas internacionales y precios más accesibles.

Durante las próximas semanas, y hasta el 15 de septiembre, los compradores podrán encontrar indumentaria de marcas reconocidas como Gap, Old Navy y Banana Republic con rebajas de más del 50%.

Outlet Premium del Distrito Arcos. Foto: Facebook / Distrito Arcos.

El atractivo principal radica en los precios: las prendas parten desde los $10.900 y llegan hasta los $149.900, con un stock superior a las 18.000 unidades, que se renueva diariamente.

La iniciativa no solo apunta a quienes buscan liquidaciones de temporada, sino también a quienes desean adelantarse a la primavera y el verano con productos importados a valores competitivos.

Sin embargo, especialistas en consumo advierten que es fundamental revisar las prendas antes de adquirirlas, dado que algunos artículos en promoción corresponden a colecciones con errores mínimos de confección. También sugieren comparar precios y asegurarse de probar las prendas, ya que las políticas de cambio pueden variar.

Outlet Premium del Distrito Arcos. Foto: Facebook / Distrito Arcos.

El nuevo outlet se suma a la tendencia de compras inteligentes en la Ciudad de Buenos Aires, donde los consumidores buscan alternativas para mantener la adquisición de prendas de marca pero sin descuidar el bolsillo.

¿Qué días abre el outlet y cómo llegar?

El horario de atención es de 10 a 22 horas de domingos a jueves, los viernes de 10 a 18 y los sábados de 19:30 a 22 horas, en línea con la propuesta de Distrito Arcos que combina compras, gastronomía y esparcimiento.

De esta manera, el nuevo espacio en Palermo se posiciona como una opción destacada para quienes deseen acceder a marcas internacionales a precios más convenientes y disfrutar al mismo tiempo de una experiencia de paseo en el shopping, donde además hay diversos locales y patio de comidas.