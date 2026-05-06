Avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Wikipedia

El Jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Gustavo Javier Valverde, confirmó recientemente que se está trabajando para incorporar al menos dos aviones de reabastecimiento en vuelo Boeing KC-135 Stratotanker y más aeronaves Embraer ERJ-140, con el fin de potenciar las capacidades estratégicas del país.

El Jefe de la FAA señaló que se busca reforzar la aviación de transporte “con la incorporación de un nuevo sistema, la parte de reabastecimiento en vuelo, que con los F-16 van a venir dos KC-135 para proyectar el avión y darle mayor alcance”, dijo en diálogo con el sitio especializado Zona Militar.

Avión de transporte Embraer ERJ-140 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

La Fuerza Aérea Argentina ya elevó la solicitud de hasta dos KC-135R. El proceso inició con la incorporación de los aviones caza F-16 y se encuentra “a la espera de que las aeronaves estén disponibles y se completen los estudios”, según señaló Valverde a dicho medio.

Para qué sirve y por qué es importante el Boeing KC-135 para la Fuerza Aérea Argentina

El Boeing KC-135 Stratotanker es un avión cisterna fabricado por primera vez en 1956 y que se mantendrá en servicio hasta la década de 2040. Se trata de una aeronave caracterizada por tener alas y cola estrechas, cuatro motores y un estabilizador horizontal.

En cuanto a la importancia, la incorporación de estos aviones implicaría un gran incremento en las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina, ya que no solo permitirán complementar al sistema de armas F-16AM/BM Fighting Falcon, sino que también funcionarán como una solución adicional al transporte, ya que puede portar hasta 37.000 kg de carga.

Avión cisterna Boeing KC-135 Stratotanker. Foto: Wikipedia

En ese contexto y si bien el rol principal de los KC-135 Stratotanker es el de reabastecimiento en vuelo, su adquisición le permitirá a la Argentina recuperar la capacidad de transporte estratégico.

Cabe señalar que la llegada de estos aviones dependerá de la disponibilidad de ejemplares por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ya que se trata de un sistema con alta demanda, como el caso de Perú, que recientemente compró cazas F-16.

La importancia de sumar aviones Embraer ERJ-140 a la Fuerza Aérea Argentina

En paralelo, la Fuerza Aérea Argentina trabaja en reforzar la flota de aviones de transporte Embraer ERJ-140. Si bien Valverde no brindó amplios detalles, es sabido que estas aeronaves sirven como reemplazo de los Fokker F-28, sistema que se encuentra en sus últimos años de servicio.

Esta aeronave se destaca por su capacidad para transportar hasta 43 pasajeros, su peso máximo de despegue de 21.100 kg, su velocidad máxima de crucero de Mach 0.78 y un rango de más de 2.500 km.

Avión de transporte Embraer ERJ-140 de la Fuerza Aérea Argentina. Foto: Ministerio de Defensa

El Embraer ERJ-140 está equipado con dos motores turbofán Rolls-Royce AE3007A 1/3 con una potencia de 7426 empuje (3400 kg), cuenta además con tecnología de última generación, incluyendo una pantalla Flight Dynamics para capacidad de aterrizaje CAT II y cinco pantallas electrónicas del sistema de información y vuelo.

Por otro lado, el Brigadier General Valverde destacó la incorporación de los helicópteros Bell 407GXi, que fueron incorporadas a la IV Brigada Aérea con asiento en Mendoza para reforzar la capacidad de rescate en alta montaña.