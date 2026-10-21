Qué es la ameba “comecerebros”, el microorganismo que causó la muerte de un nene de 10 años y puso en alerta a Catamarca

Cerraron las termas tras la muerte de un nene de 10 años por la ameba “comecerebros” Foto: NA

Un niño de 10 años murió por meningoencefalitis amebiana primaria en Catamarca y de forma preventiva, las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia decidieron cerrar las termas de Fiambalá de forma preventiva. Esto se debe a que el menor podría haber estado expuesto a un microorganismo conocido popularmente como la ameba “comecerebros”.

El diagnóstico fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas ANLIS-Malbrán mediante estudios de biología molecular. A partir de ese resultado, las autoridades sanitarias iniciaron una investigación epidemiológica para determinar dónde estuvo expuesto el nene a Naegleria fowleri.

Cerraron las termas tras la muerte de un nene de 10 años por la ameba “comecerebros” Foto: Instagram @fiambala_catamarca

La indagación se centra en reconstruir las actividades del chico durante los últimos doce días previos al inicio de los síntomas y, este periodo, coincide con el intervalo de incubación de la enfermedad. Para identificar el posible origen de la infección, los equipos sanitarios analizan los lugares que visitó y recolectan muestras de agua y superficies. Hasta el momento, no se confirmó que el contagio haya ocurrido en esas instalaciones ni que el agua estuviera contaminada con la ameba.

Qué es la ameba “comecerebros”, cómo se produce la infección y cuál es el tratamiento

La Naegleria fowleri es un microorganismo unicelular que vive en el suelo y en aguas dulces templadas o calientes, como lagos, ríos, estanques y algunas aguas termales. Se la conoce como ameba “comecerebros” porque, en circunstancias muy poco frecuentes, puede ingresar al organismo por la nariz y llegar al cerebro, donde destruye tejido cerebral y provoca una inflamación grave.

La infección que causa, es denominada meningoencefalitis amebiana primaria (MAP). Es una enfermedad extremadamente rara, pero con una tasa de mortalidad muy elevada.

Cerraron las termas tras la muerte de un nene de 10 años por la ameba “comecerebros” Foto: Instagram @fiambala_catamarca

Cómo se produce la infección de la ameba “comecerebros”

El contagio de la ameba comecerebros ocurre cuando el agua contaminada con la ameba ingresa por la nariz y, desde allí, el microorganismo puede desplazarse a través de los nervios olfativos hasta el cerebro, donde se desencadena la infección. La exposición, suele darse en actividades que involucran el agua dulce templada o caliente. También se registraron casos excepcionales vinculados con el uso de agua contaminada para realizar lavados nasales.

Es importante aclarar que beber agua contaminada no provoca esta infección y que la ameba no se transmite entre personas. Por eso, el riesgo no está en compartir espacios con alguien infectado, sino en determinadas formas de exposición al microorganismo.

Cuáles son los síntomas de la ameba “comecerebros”

Los primeros síntomas suelen aparecer alrededor de los cinco días posteriores a la exposición, aunque pueden manifestarse entre uno y 12 días después. En una etapa inicial, las señales pueden confundirse con las de otras enfermedades, como la meningitis bacteriana. Entre los principales síntomas se encuentran:

Dolor de cabeza intenso.

Fiebre.

Náuseas y vómitos.

Rigidez en el cuello.

Confusión y desorientación.

Convulsiones y alteraciones de la conciencia en etapas avanzadas.

La enfermedad puede progresar rápidamente desde la aparición de los primeros síntomas. Por eso, ante fiebre, dolor de cabeza, vómitos o rigidez en el cuello después de haber estado en aguas dulces templadas, se debe buscar atención médica de urgencia.

Cómo se trata la infección

El tratamiento requiere atención hospitalaria inmediata y un abordaje especializado. Los médicos pueden utilizar una combinación de medicamentos con actividad contra la ameba, junto con medidas intensivas para controlar la inflamación cerebral y otras complicaciones.

Entre los fármacos empleados en casos de meningoencefalitis amebiana primaria se encuentran la anfotericina B, la miltefosina y otros medicamentos administrados bajo protocolos médicos específicos.

Sin embargo, la eficacia del tratamiento continúa siendo limitada y la enfermedad suele tener una evolución desfavorable, incluso cuando se interviene rápidamente. Se han documentado algunos casos de supervivencia.

Debido a la rapidez con la que puede avanzar la infección, la detección temprana y el inicio urgente del tratamiento son fundamentales. No existe un tratamiento casero que permita combatirla.

Ameba comecerebros

Qué medidas ayudan a prevenir la infección

Aunque el riesgo de contraer esta enfermedad es muy bajo, se pueden tomar precauciones para reducir la exposición a la ameba: