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Tragedia en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la corriente durante el fuerte temporal

La autopsia determinó que la mujer murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. La hija de la víctima también fue arrastrada por el agua, pero logró sobrevivir.

Redacción Sociedad
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Tragedia en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la corriente durante el fuerte temporal.
Tragedia en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la corriente durante el fuerte temporal. Foto: El Esquiu
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Una mujer de aproximadamente 60 años murió durante la madrugada de este sábado en la ciudad de Catamarca, luego de ser arrastrada por una fuerte corriente de agua que se formó como consecuencia del temporal que afecta a la capital provincial. Su hija también fue alcanzada por el caudal, aunque logró sobrevivir y permanece bajo observación médica.

La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo. Su cuerpo fue encontrado sobre la avenida Güemes Oeste, a la altura de Vicente Ponessa, un sector donde se había acumulado una importante cantidad de agua debido a las intensas precipitaciones.

De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer habría salido de su casa con la intención de guardar su automóvil ante la posibilidad de que se registrara una caída de granizo. Fue en ese momento que una corriente de agua la sorprendió y la arrastró durante aproximadamente una cuadra hasta el lugar donde finalmente fue hallada.

Al advertir lo ocurrido, algunos vecinos que se encontraban en la zona se acercaron para asistirla e intentaron realizar maniobras de reanimación mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

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Según informó el diario La Unión Digital, los efectivos policiales recibieron un aviso de los vecinos que circulaban por el sector y acudieron al lugar junto con una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME). Una vez allí, el personal sanitario constató que la mujer había fallecido.

El dramático episodio generó conmoción entre los vecinos, que fueron testigos de las consecuencias del temporal y participaron de las primeras tareas de asistencia a la víctima.

Qué reveló la autopsia de la mujer que murió durante el temporal

Con el avance de la investigación, se conocieron los resultados del examen forense. Según publicó Catamarca Ya, la autopsia determinó que Castillo murió por asfixia por sumersión y politraumatismos. Los resultados son compatibles con las circunstancias en las que fue encontrada, luego de haber sido arrastrada por la corriente generada por la acumulación de agua durante el temporal.

Por otra parte, la hija de la víctima también fue alcanzada por el caudal en el mismo sector y sufrió las consecuencias de la fuerza del agua. A diferencia de su madre, logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia al Hospital San Juan Bautista, donde recibió atención médica.

De acuerdo con la información que trascendió, los médicos que la asistieron indicaron que se encontraba fuera de peligro, aunque debía permanecer en observación para controlar su evolución.

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