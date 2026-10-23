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Grave caso de bullying en Catamarca: una alumna contó cómo hostigó a una compañera y se burló de su crisis

Una de las agresoras filmó un video en el que detalló el hostigamiento sistemático perpetrado contra una adolescente de 17 años. Los detalles del caso.

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Catamarca: grave caso de bullying en un colegio
Catamarca: grave caso de bullying en un colegio Foto: Google Maps
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Este viernes 23 de octubre, se dio a conocer un grave caso de bullying y acoso escolar por parte de alumnos del Colegio Pía Doménica de Catamarca a una compañera de 17 años. De acuerdo a la información que trascendió, el hecho se habría producido en un viaje de egresados a la ciudad de Bariloche.

Personal del Ministerio de Educación de la provincia se presentó en las instalaciones del lugar tras entrar en conocimiento de lo sucedido. Por orden de los funcionarios, las autoridades de la escuela deberán presentar un informe en el que expliquen cómo ocurrió el hecho y cómo se procedió en consecuencia, según detalló el sitio digital El Esquiú.

El comunicado del colegio

El colegio publicó un comunicado para referirse al caso y llevar tranquilidad a su comunidad. “Se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”, precisaron.

Y siguieron: “La institución reafirma su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes. Se continuará trabajando conjuntamente con los organismos correspondientes para favorecer un entorno educativo seguro y respetuoso, resguardar a quienes pudieran verse afectados y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares”.

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Qué se sabe sobre el caso de bullying en un viaje de egresados

Uno de los elementos más preocupantes del caso es que salió a luz después de que una de las perpetradoras publicara un video dando detalles de lo que sucedió luego de agredir y acosar sistemáticamente a la víctima de 17 años.

El material audiovisual lo compartió una joven en Instagram a través de una historia disponible solo para sus “Mejores Amigos”, según consta en el video publicado.

El caso de bullying de Catamarca
El caso de bullying de Catamarca Video: Redes Sociales

La joven empieza diciendo que “no sabe si podía contar lo ocurrido en el boliche de Bariloche” porque corría el riesgo de que le enviaran una carta documento. Sin embargo, procede a relatar con detalles cómo empezó a agredir a la víctima. “Me la cruzo y le digo ‘te voy a tirar un vaso’ y agarré y se lo tiré. Le corría toda el agua, después voy a adjuntar una foto de cómo quedó”, manifestó.

Más tarde en su relato, la estudiante del colegio de Catamarca sostuvo que, tanto ella como un grupo de amigas, se colocaron cerca de la víctima y comenzaron a pronunciar cánticos en contra de la estudiante. “Le dijimos que era una pu**, que se le veía la panza cuando salía en las fotos, que se tenía que teñir el pelo, que el cu** tenía que estar atrás. No adelante”, precisó.

El hostigamiento no frenó allí. La alumna indicó que siguieron cantándole “papo filtrado” en referencia a un supuesto video íntimo que se filtró. “Le empezamos a decir cosas sobre video erótico sexual filtrado. Después empezó a reaccionar mal y decía ‘no, no’”, agregó.

“Le dio un brote psicótico y me tenté”: la aberrante frase de la agresora

Hacia el final del testimonio, la agresora contó que uno de los adultos le dije que la víctima había tenido un brote psicótico y que la chica había empezado a hundirse los ojos y a arrancarse el pelo. La joven dijo que reaccionó riéndose de ella. “La verdad yo estaba tentada. Lo disfrutaba”, remarcó.

Grave caso de bullying en Catamarca
El colegio publicó un comunicado en redes sociales. Foto: Instagram

Cómo avanza el caso de bullying perpetrados por alumnos de un colegio de Catamarca

La familia de la alumna inició una denuncia contra sus agresores y, en este momento, existen dos causas judiciales abiertas: una por presunta filmación y difusión de material íntimo, cuyo fiscal a cargo es Guillermo Narváez; y otra por el delito de hostigamiento sistemático a cargo de Paola González Pinto.

Por otra parte, según indicó El Esquiú, habría malestar también con accionar de la escuela, ya que miembros de la comunidad admiten que el colegio “no actuó con la celeridad que sostienen en el comunicado”.

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