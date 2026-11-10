Día de luto en el folklore: murió un reconocido cantor y percusionista que dedicó su vida a difundir la música popular en Catamarca

Miguel Ángel Saavedra desarrolló una trayectoria artística ligada a la preservación y difusión del folklore catamarqueño. Foto: La Unión Digital

El folklore argentino está de luto: murió Miguel Ángel Saavedra, reconocido cantor, bombisto y percusionista de Catamarca que falleció durante las primeras horas del sábado 7 de noviembre de 2026. La noticia generó pesar entre músicos, compañeros de escenarios y oyentes que lo acompañaron durante su trayectoria.

La muerte de Saavedra provocó distintas expresiones de dolor en el ambiente cultural catamarqueño. Su figura estaba vinculada tanto a las presentaciones musicales como a la difusión de las tradiciones de la provincia.

Según informó La Unión Digital, el músico compartió escenarios con Ricardo “Torito” Arce, reconocido artista oriundo de El Rodeo; y con René Sosa, uno de sus amigos y compañeros de trayectoria.

Su participación en festivales y encuentros regionales lo convirtió en una figura reconocida dentro del circuito folklórico provincial. Además de su faceta como cantante, se destacó por su interpretación del bombo legüero, instrumento tradicional de la música popular argentina.

Quién fue Miguel Ángel Saavedra y cuál fue su trayectoria musical

Miguel Ángel Saavedra desarrolló una trayectoria artística ligada a la preservación y difusión del folklore catamarqueño. Su trabajo incluyó presentaciones junto a otros intérpretes regionales y una participación sostenida en espacios de comunicación dedicados a la música popular.

Uno de sus proyectos más recordados fue “Nosotros los Cantores”, un programa emitido por Radio Centro que compartía con René Sosa. El ciclo ofrecía un espacio tanto para músicos que comenzaban sus carreras como para artistas de trayectoria consolidada.

Saavedra utilizó ese ámbito para acompañar a intérpretes locales y promover las expresiones culturales de la provincia. El programa también se convirtió en un punto de encuentro para quienes seguían el folklore a través de la radio.

Estuvo delante y detrás del escenario, ya que condujo “Nosotros los Cantores”, un programa emitido por Radio Centro que compartía con René Sosa. Foto: Catamarca Hoy

El último adiós a Miguel Ángel Saavedra y el recuerdo de sus compañeros

Tras conocerse su fallecimiento, músicos, amigos y oyentes expresaron sus condolencias a la familia. Desde Radio Centro también recordaron su humildad, sencillez y compromiso con las tradiciones.

El músico era una presencia habitual para quienes escuchaban el programa folklórico de los domingos por la siesta. Su trabajo en ese espacio complementó una trayectoria construida sobre los escenarios de Catamarca.

Los restos de Saavedra fueron velados el sábado 7 de noviembre en una sala ubicada en avenida Belgrano y pasaje Madueño. El sepelio estuvo previsto para las 18 en el Cementerio Municipal, de acuerdo con la información difundida por la prensa local.

Su fallecimiento dejó el recuerdo de una trayectoria dedicada a interpretar y difundir la música popular de Catamarca, tanto frente al público como detrás de los micrófonos.