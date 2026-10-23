Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió tras ser arrollada por un acoplado que se desprendió

Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central. Foto: Captura de video.

Una mujer de 26 años, identificada como Sandra Campín Guarachi, murió atropellada por el acoplado de un camión en el Mercado Central y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de las calles De la Hoja y La Poda, en inmediaciones del gran centro comercial, cuando la víctima se apostó delante de su camioneta Renault Kangoo, momento en el que el acoplado comenzó a desplazarse.

Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central.

Conforme a la información aportada por el medio Oeste Noticias, el acoplado aplastó a la mujer, quien falleció de manera inmediata en el lugar.

Personal de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central acudió al lugar y constató la muerte de la joven. También confirmaron la presencia de un menor dentro del auto, que sería hijo de la víctima que también presenció la fatal secuencia.

Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central. Foto: Captura de video.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investiga el motivo por el que el acoplado se desplazó varios metros.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y fue observado por varios testigos.