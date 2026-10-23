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Tragedia en el Mercado Central: una mujer murió tras ser arrollada por un acoplado que se desprendió

La joven de 26 años bajó de su vehículo y fue sorprendida por el acoplado, que la terminó aplastando y arrastrando varios metros. Las imágenes pueden herir la sensibilidad del lector.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central.
Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central. Foto: Captura de video.
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Una mujer de 26 años, identificada como Sandra Campín Guarachi, murió atropellada por el acoplado de un camión en el Mercado Central y la causa fue caratulada como homicidio culposo.

El siniestro fatal ocurrió en el cruce de las calles De la Hoja y La Poda, en inmediaciones del gran centro comercial, cuando la víctima se apostó delante de su camioneta Renault Kangoo, momento en el que el acoplado comenzó a desplazarse.

Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central.
Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central.

Conforme a la información aportada por el medio Oeste Noticias, el acoplado aplastó a la mujer, quien falleció de manera inmediata en el lugar.

Personal de la Comisaría Norte 11.ª del Mercado Central acudió al lugar y constató la muerte de la joven. También confirmaron la presencia de un menor dentro del auto, que sería hijo de la víctima que también presenció la fatal secuencia.

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Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central.
Accidente fatal de un camión con acoplado en el Mercado Central. Foto: Captura de video.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y se investiga el motivo por el que el acoplado se desplazó varios metros.

El hecho quedó grabado por las cámaras de seguridad y fue observado por varios testigos.

Mercado CentralAccidenteMuerte
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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