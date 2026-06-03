Mercado Central vs supermercado: dónde es más barato comprar frutas, verduras, carnes y lácteos y cuánto se puede ahorrar

Las diferencias de precios entre el Mercado Central y los supermercados pueden superar el 50% en algunos productos de la canasta básica. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Para la gran mayoría de las familias argentinas, cada peso cuenta al momento de hacer las compras semanales o mensuales. Por lo tanto, y con el objetivo de ahorrar lo máximo posible, muchos consumidores se hacen una pregunta clave: ¿conviene comprar en el Mercado Central o en los supermercados?

La respuesta no es sencilla, ya que depende del tipo de producto. Sin embargo, un relevamiento realizado por Canal26.com mostró que las mayores diferencias suelen encontrarse en frutas y verduras, mientras que en lácteos y carnes la brecha puede reducirse gracias a promociones bancarias y descuentos especiales que ofrecen las grandes cadenas.

Frutas y verduras encabezan el ranking de ahorro en el Mercado Central, donde la venta directa permite ofrecer valores más competitivos. Foto: Corporación del Mercado Central.

Mercado Central vs Coto: la comparación de precios, producto por producto

Para conocer dónde conviene más hacer las compras, se realizó una comparación de precios entre productos ofrecidos por el Mercado Central de Buenos Aires y el supermercado Coto.

El relevamiento incluyó frutas, verduras, carnes, lácteos y productos de almacén, tomando como referencia las ofertas vigentes publicadas durante la primera semana de junio. Los resultados muestran diferencias significativas en varios artículos de consumo masivo, especialmente en alimentos frescos.

Frutas y verduras: el rubro con las mayores diferencias

Si hay un rubro donde el Mercado Central mantiene una ventaja histórica es en frutas y hortalizas. La comercialización directa y el gran volumen de mercadería permiten ofrecer valores más bajos que los observados en supermercados tradicionales.

La comparación incluyó productos de almacén, lácteos, carnes, frutas y verduras relevados durante la primera semana de junio. Foto: NA.

Además, los informes semanales del organismo muestran una amplia disponibilidad de productos de estación y promociones permanentes para el público minorista.

Especialistas del sector explican que la diferencia puede oscilar entre un 20% y un 50%, dependiendo del producto y de la época del año. Esto convierte al Mercado Central en una de las principales alternativas para quienes buscan reducir el gasto semanal en alimentos frescos.

Frutas y verduras

Papa negra:

$1000 por kilo en el Mercado Central

$1.299 por kilo en el supermercado.

Cebolla:

$1000 por kilo en el Mercado Central.

$1.199 por kilo en el supermercado.

Tomate:

$1424 por kilo en el Mercado Central.

$3000 por kilo en el supermercado.

El Mercado Central se consolida como una opción elegida por miles de familias que priorizan el ahorro en productos frescos. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Lechuga:

$2.000 por kilo en el Mercado Central.

$5.999 por kilo en el supermercado.

Banana:

$1.500 por kilo en el Mercado Central.

$1.899 por kilo en el supermercado.

Mandarina:

$850 por kilo en el Mercado Central.

$1300 por kilo en el supermercado.

Manzana:

$2500 por kilo en el Mercado Central.

$3000 por kilo en el supermercado.

Carne: las diferencias más acotadas

La carne suele presentar un escenario distinto. Aunque el Mercado Central ofrece promociones semanales en cortes vacunos, pollo y cerdo, las cadenas de supermercados suelen competir mediante descuentos con billeteras virtuales, bancos y programas de fidelización.

La carne picada fue uno de los alimentos que mostró mayor brecha de precio frente a los supermercados. Foto: Web Mercado Central

Por eso, para este rubro la conveniencia depende muchas veces de las promociones vigentes y de los medios de pago utilizados.

Carnes

Carne picada común:

$9.000 por kilo en el Mercado Central.

$10.500 por kilo en el supermercado.

Pollo entero:

$3.300 por kilo en el Mercado Central.

$4.399 por kilo en el supermercado.

Lácteos: la batalla de las promociones

Los lácteos suelen ser uno de los segmentos donde los supermercados logran competir con mayor fuerza. Las grandes cadenas frecuentemente ofrecen descuentos por segunda unidad, promociones exclusivas con tarjetas y rebajas especiales durante determinados días de la semana.

Aun así, la Feria Minorista del Mercado Central también incorpora ofertas periódicas en quesos, huevos, manteca y otros productos frescos. En las últimas semanas, por ejemplo, se ofreció queso cremoso a $6.900 por kilo y promociones en distintos artículos de almacén.

Los lácteos suelen ser uno de los segmentos donde los supermercados logran competir con mayor fuerza. Foto: NA

Lácteos y almacén

Queso cremoso:

$6.900 por media horma en el Mercado Central.

$12.599 por kilo en el supermercado.

Huevos:

$10.000 por tres maples en el Mercado Central.

$9.750 por maple de 30 unidades en el supermercado.

Manteca:

$1.300 por cien gramos en el Mercado Central.

$2.300 por cien gramos en el supermercado.

Azúcar:

$1.100 por kilo en el Mercado Central.

$1.250 por kilo en el supermercado.

Aceite:

$6.500 por tres litros en el Mercado Central.

$6.470 por litro y medio en el supermercado.

La respuesta: ¿Dónde conviene comprar para ahorrar más?

Tomando una compra semanal compuesta por 3 kilos de papa, 2 kilos de tomate, 2 kilos de cebolla, 2 kilos de banana, 1 kilo de queso cremoso y 2 kilos de carne picada, el ahorro puede ubicarse entre un 20% y un 40% respecto de una compra realizada íntegramente en supermercados, dependiendo de las promociones disponibles y del medio de pago utilizado.

Comparar precios antes de comprar puede representar una diferencia significativa en el presupuesto destinado a la alimentación del hogar. Foto: NA.

En síntesis, se recomienda combinar ambos canales: comprar frutas y verduras en el Mercado Central, donde se registran las mayores diferencias de precio, y aprovechar promociones bancarias o descuentos especiales en supermercados para carnes, lácteos y productos de almacén. De esta manera, una familia puede reducir significativamente el costo de la compra mensual sin resignar calidad.