El Mercado Central renovó sus precios: una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

La Feria S1 El Reloj del Mercado Central renovó sus precios y ofertas semanales en carnes, lácteos, productos de almacén y artículos de consumo masivo. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

El Mercado Central de Buenos Aires renovó su propuesta de precios populares con una nueva edición de la Feria S1 “El Reloj”, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos de consumo masivo a valores competitivos teniendo en cuenta la búsqueda de promociones y descuentos por parte de las familias argentinas.

La promoción, vigente del 10 al 16 de junio, incluye una amplia variedad de artículos de almacén, lácteos, carnes, panificados y productos avícolas distribuidos en distintos puestos del predio comercial ubicado en La Matanza. Según informaron desde la Corporación del Mercado Central, las ofertas se actualizan semanalmente, permitiendo a los visitantes encontrar nuevas oportunidades de compra en cada recorrida.

Los consumidores pueden acceder a promociones en carne picada, pollo, huevos, queso cremoso, harina y aceite hasta el 16 de junio. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Feria S1 El Reloj: las mejores ofertas del Mercado Central para ahorrar en la compra semanal

Productos de almacén y secos

Puré de tomate Sabores del Valle 520 gr: $550 (Don Danny, Local 32).

Arroz Celador 1 kg: $750 (Don Danny, Local 32).

Polenta Piano 500 gr: $500 (Don Danny, Local 32).

Galletitas NS 300 gr: 3 unidades por $3.500 (Los Mellizos, Local 59).

Fideos Sol Pampeano 500 gr: $650 por unidad (Los Mellizos, Local 59).

Harina 000 Boniella 1 kg: $700 (Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).

Azúcar La Muñeca 1 kg: $1.100 (Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).

Aceite de girasol Caracas 3 litros: $6.500 (Granja Karina, Local 46 y Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).

Promociones de la Feria S1 "El Reloj" del Mercado Central de Buenos Aires. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Lácteos y huevos

Queso cremoso CMC (media horma): $7.100 por kilo (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).

Yogur sachet Ilolay 900 ml: $2.100 por unidad (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).

Manteca SYS 100 gr: $1.300 (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).

Huevos blancos, 3 maples calibre N°2: $10.000 (Granja Karina, Local 46).

Carnes y avícolas

Suprema de pollo 1 kg: $8.500 (Granja Karina, Local 46).

Pata y muslo 3 kg: $12.000 (Granja Karina, Local 46).

Bifes 2 kg: $30.000 (Frigorífico First, Locales 02 y 04).

Osobuco 1 kg: $11.000 (Carnicería MCA, Local 58).

Carne picada 1 kg: $9.000 (Frigorífico First, Locales 02 y 04).

Promociones de la Feria S1 "El Reloj" del Mercado Central de Buenos Aires. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Panificados y comidas

Combo hamburguesas: 40 medallones de carne + 40 panes por $25.000 (La Francis Central, Local 43).

Combo panchos: 36 salchichas Super + 36 panes por $17.000 (La Francis Central, Local 43).

Tapas de empanadas La Cabaña: 5 docenas por $7.000 (Pastas Frescas La Cabaña, Local 66).

Cuenta DNI y promociones: cómo ahorrar más en la Feria S1 “El Reloj”

Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es la posibilidad de combinar los precios promocionales con descuentos bancarios y billeteras virtuales.

En distintos puestos adheridos del Mercado Central de Buenos Aires se aplican beneficios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Según el calendario de promociones de mayo, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con descuentos especiales durante todo el mes.

Además de los precios promocionales, algunos comercios adheridos permiten sumar descuentos y beneficios mediante Cuenta DNI y otras entidades bancarias. Foto: Banco Provincia.

Esto convirtió al Mercado Central en una de las opciones más elegidas por familias del AMBA que buscan realizar compras grandes y conseguir mejores precios que en supermercados o autoservicios barriales.

Además de la Feria S1 “El Reloj”, el predio cuenta con otros sectores de venta minorista y promociones semanales en frutas, verduras, carnes y artículos de almacén.

Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público

Para llegar al Mercado Central de Buenos Aires tenés varias opciones, tanto en auto como en transporte público.

El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.

La forma más directa desde CABA es:

Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.

Bajar en la salida N.º 17.

Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.

Dirección:

Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.

Un dato importante: en las autopistas de Buenos Aires suele utilizarse TelePASE para peajes electrónicos.

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos.

Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (ramal B)

Línea 298 (ramal B)

También pasan por las inmediaciones:

56

86

91

92

143

162

193

621, entre otras.

Horarios y recomendaciones para comprar en el Mercado Central

La Feria Comunitaria S1 “El Reloj” funciona:

De lunes a sábados: de 9 a 17.

Domingos: de 9 a 13.

La Feria Comunitaria S1 El Reloj funciona de lunes a sábados de 9 a 17 y los domingos de 9 a 13, con una amplia variedad de productos a precios especiales. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Por su parte, la Feria Minorista del Mercado Central posee horarios más amplios:

Lunes a viernes: de 8 a 17.

Sábados, domingos y feriados: de 7 a 18.

Muchos compradores habituales recomiendan: