El Mercado Central renovó sus precios: una por una, todas las ofertas en carnes, lácteos y almacén de esta semana

El Mercado Central de Buenos Aires renovó su propuesta de precios populares con una nueva edición de la Feria S1 “El Reloj”, una iniciativa que busca acercar alimentos y productos de consumo masivo a valores competitivos teniendo en cuenta la búsqueda de promociones y descuentos por parte de las familias argentinas.
La promoción, vigente del 10 al 16 de junio, incluye una amplia variedad de artículos de almacén, lácteos, carnes, panificados y productos avícolas distribuidos en distintos puestos del predio comercial ubicado en La Matanza. Según informaron desde la Corporación del Mercado Central, las ofertas se actualizan semanalmente, permitiendo a los visitantes encontrar nuevas oportunidades de compra en cada recorrida.
Feria S1 El Reloj: las mejores ofertas del Mercado Central para ahorrar en la compra semanal
Productos de almacén y secos
- Puré de tomate Sabores del Valle 520 gr: $550 (Don Danny, Local 32).
- Arroz Celador 1 kg: $750 (Don Danny, Local 32).
- Polenta Piano 500 gr: $500 (Don Danny, Local 32).
- Galletitas NS 300 gr: 3 unidades por $3.500 (Los Mellizos, Local 59).
- Fideos Sol Pampeano 500 gr: $650 por unidad (Los Mellizos, Local 59).
- Harina 000 Boniella 1 kg: $700 (Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).
- Azúcar La Muñeca 1 kg: $1.100 (Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).
- Aceite de girasol Caracas 3 litros: $6.500 (Granja Karina, Local 46 y Distribuidora “El Tano”, Locales 06 y 07).
Lácteos y huevos
- Queso cremoso CMC (media horma): $7.100 por kilo (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).
- Yogur sachet Ilolay 900 ml: $2.100 por unidad (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).
- Manteca SYS 100 gr: $1.300 (Quesitos Sabores, Locales 50, 51, 52 y 19).
- Huevos blancos, 3 maples calibre N°2: $10.000 (Granja Karina, Local 46).
Carnes y avícolas
- Suprema de pollo 1 kg: $8.500 (Granja Karina, Local 46).
- Pata y muslo 3 kg: $12.000 (Granja Karina, Local 46).
- Bifes 2 kg: $30.000 (Frigorífico First, Locales 02 y 04).
- Osobuco 1 kg: $11.000 (Carnicería MCA, Local 58).
- Carne picada 1 kg: $9.000 (Frigorífico First, Locales 02 y 04).
Panificados y comidas
- Combo hamburguesas: 40 medallones de carne + 40 panes por $25.000 (La Francis Central, Local 43).
- Combo panchos: 36 salchichas Super + 36 panes por $17.000 (La Francis Central, Local 43).
- Tapas de empanadas La Cabaña: 5 docenas por $7.000 (Pastas Frescas La Cabaña, Local 66).
Cuenta DNI y promociones: cómo ahorrar más en la Feria S1 “El Reloj”
Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es la posibilidad de combinar los precios promocionales con descuentos bancarios y billeteras virtuales.
En distintos puestos adheridos del Mercado Central de Buenos Aires se aplican beneficios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Según el calendario de promociones de mayo, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con descuentos especiales durante todo el mes.
Esto convirtió al Mercado Central en una de las opciones más elegidas por familias del AMBA que buscan realizar compras grandes y conseguir mejores precios que en supermercados o autoservicios barriales.
Además de la Feria S1 “El Reloj”, el predio cuenta con otros sectores de venta minorista y promociones semanales en frutas, verduras, carnes y artículos de almacén.
Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público
Para llegar al Mercado Central de Buenos Aires tenés varias opciones, tanto en auto como en transporte público.
El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.
La forma más directa desde CABA es:
- Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.
- Bajar en la salida N.º 17.
- Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.
Dirección:
- Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.
Un dato importante: en las autopistas de Buenos Aires suele utilizarse TelePASE para peajes electrónicos.
Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:
- Línea 8 (ramal B)
- Línea 298 (ramal B)
También pasan por las inmediaciones:
- 56
- 86
- 91
- 92
- 143
- 162
- 193
- 621, entre otras.
Horarios y recomendaciones para comprar en el Mercado Central
La Feria Comunitaria S1 “El Reloj” funciona:
- De lunes a sábados: de 9 a 17.
- Domingos: de 9 a 13.
Por su parte, la Feria Minorista del Mercado Central posee horarios más amplios:
- Lunes a viernes: de 8 a 17.
- Sábados, domingos y feriados: de 7 a 18.
Muchos compradores habituales recomiendan:
- Ir temprano para encontrar mejores precios y más variedad.
- Llevar changuito, bolsas grandes o conservadora.
- Comprar carnes al final del recorrido para mantener la cadena de frío.
- Si vas a comprar frutas y verduras por cajón, conviene dividir la compra entre varias personas.