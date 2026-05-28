Qué precios tiene el Mercado Central esta semana: las ofertas que podés conseguir hasta el 2 de junio en lácteos, carnes y más
El Mercado Central de Buenos Aires actualizó sus promociones semanales con nuevos precios y descuentos en carnes, lácteos, frutas, verduras y productos de almacén que podrán aprovecharse hasta el 2 de junio, y más aún aquellos que paguen con Cuenta DNI. A su vez, algunos comercios ofrecen beneficios especiales y combos familiares para quienes buscan ahorrar en las compras diarias.
En medio de la suba de precios y la búsqueda de alternativas para cuidar el bolsillo, el Mercado Central de Buenos Aires volvió a lanzar promociones en la Feria Comunitaria S1 “El Reloj”, con descuentos en productos de almacén, carnes, lácteos y combos familiares.
Las ofertas estarán vigentes hasta el martes 2 de junio de 2026 y se podrán aprovechar tanto para compras individuales como para abastecerse en cantidad. Además, en algunos comercios adheridos se suman beneficios de Cuenta DNI, una herramienta cada vez más utilizada por los consumidores para reducir gastos en alimentos.
Feria S1 “El Reloj”: todas las ofertas que podés conseguir en el Mercado Central
Entre los productos más buscados aparecen artículos básicos de almacén con precios considerablemente más bajos que en supermercados tradicionales.
Almacén y Comestibles
- Puré de Tomate (Sabores del Valle - 520 gr): $700
- Tallarines (Don Guido - 500 gr): $700
- Durazno en Almíbar (Elisa - 820 gr): $2.100
- Arvejas (Agromar - 300 gr): $450
- Azúcar (La Muñeca - 1 kg): $1.100
- Harina 000 (Morixe - 1 kg): $800 (figura como Moritxe en el folleto)
- Arroz (Julipin - 1 kg): $800
- Aceite de Girasol (Caracas - 3 lts): $6.500
Lácteos y Frescos
- Queso Cremoso (CMC - Por media horma): $6.900 el kilo
- Manteca (Sys - 100 gr): $1.300
- Huevos Blancos (3 maples - Calibre N° 2): $10.000
- Tapa de Empanadas (La Cabaña - 5 docenas): $7.000
Carnicería y Pollería
- Suprema (Por 1 kg): $8.500
- Pata y Muslo (Por 3 kg): $12.000
- Jamón de Cerdo (Por 1 kg): $6.500
- Osobuco (Por 1 kg): $11.000
- Carne Picada (Por 1 kg): $10.000
Combos y ofertas por cantidad
- Yogur en Sachet (Gran Compra): $1.900 por unidad (llevando 5 unidades)
- Combo Hamburguesas: 40 Medallones de carne (New Burger, 110 grs) + 40 Panes por $25.000
- Combo Panchos: 36 Salchichas súper + 36 Panes (Panigazzi) por $17.000
Cuenta DNI y promociones: cómo ahorrar más en la Feria S1 “El Reloj”
Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es la posibilidad de combinar los precios promocionales con descuentos bancarios y billeteras virtuales.
En distintos puestos adheridos del Mercado Central de Buenos Aires se aplican beneficios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Según el calendario de promociones de mayo, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con descuentos especiales durante todo el mes.
Esto convirtió al Mercado Central en una de las opciones más elegidas por familias del AMBA que buscan realizar compras grandes y conseguir mejores precios que en supermercados o autoservicios barriales.
Además de la Feria S1 “El Reloj”, el predio cuenta con otros sectores de venta minorista y promociones semanales en frutas, verduras, carnes y artículos de almacén.
Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público
El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.
La forma más directa para llegar desde CABA es:
- Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.
- Bajar en la salida N.º 17.
- Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.
Dirección:
- Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.
Un dato importante: en las autopistas de Buenos Aires suele utilizarse TelePASE para peajes electrónicos.
Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:
- Línea 8 (ramal B)
- Línea 298 (ramal B)
También pasan por las inmediaciones:
- 56
- 86
- 91
- 92
- 143
- 162
- 193
- 621, entre otras.
Horarios y recomendaciones para comprar en el Mercado Central
La Feria Comunitaria S1 “El Reloj” funciona:
- De lunes a sábados: de 9 a 17.
- Domingos: de 9 a 13.
Por su parte, la Feria Minorista del Mercado Central posee horarios más amplios:
- Lunes a viernes: de 8 a 17.
- Sábados, domingos y feriados: de 7 a 18.
Muchos compradores habituales recomiendan:
- Ir temprano para encontrar mejores precios y más variedad.
- Llevar changuito, bolsas grandes o conservadora.
- Comprar carnes al final del recorrido para mantener la cadena de frío.
- Si vas a comprar frutas y verduras por cajón, conviene dividir la compra entre varias personas.