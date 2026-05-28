Qué precios tiene el Mercado Central esta semana:

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos. Foto: NA. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

En medio de la suba de precios y la búsqueda de alternativas para cuidar el bolsillo, el Mercado Central de Buenos Aires volvió a lanzar promociones en la Feria Comunitaria S1 “El Reloj”, con descuentos en productos de almacén, carnes, lácteos y combos familiares.

Las ofertas estarán vigentes hasta el martes 2 de junio de 2026 y se podrán aprovechar tanto para compras individuales como para abastecerse en cantidad. Además, en algunos comercios adheridos se suman beneficios de Cuenta DNI, una herramienta cada vez más utilizada por los consumidores para reducir gastos en alimentos.

El Mercado Central es una de las opciones más elegidas por familias del AMBA para realizar compras mayoristas y ahorrar en alimentos. Foto: NA.

Feria S1 “El Reloj”: todas las ofertas que podés conseguir en el Mercado Central

Entre los productos más buscados aparecen artículos básicos de almacén con precios considerablemente más bajos que en supermercados tradicionales.

Almacén y Comestibles

Puré de Tomate (Sabores del Valle - 520 gr): $700



Tallarines (Don Guido - 500 gr): $700



Durazno en Almíbar (Elisa - 820 gr): $2.100



Arvejas (Agromar - 300 gr): $450



Azúcar (La Muñeca - 1 kg): $1.100



Harina 000 (Morixe - 1 kg): $800 (figura como Moritxe en el folleto)



Arroz (Julipin - 1 kg): $800



Aceite de Girasol (Caracas - 3 lts): $6.500



Ofertas de la Feria S1 "El Reloj" del 27/05 al 02/06. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Lácteos y Frescos

Queso Cremoso (CMC - Por media horma): $6.900 el kilo



Manteca (Sys - 100 gr): $1.300



Huevos Blancos (3 maples - Calibre N° 2): $10.000



Tapa de Empanadas (La Cabaña - 5 docenas): $7.000



Carnicería y Pollería

Suprema (Por 1 kg): $8.500



Pata y Muslo (Por 3 kg): $12.000



Jamón de Cerdo (Por 1 kg): $6.500



Osobuco (Por 1 kg): $11.000



Carne Picada (Por 1 kg): $10.000



Ofertas de la Feria S1 "El Reloj" del 27/05 al 02/06. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Combos y ofertas por cantidad

Yogur en Sachet (Gran Compra): $1.900 por unidad (llevando 5 unidades)



Combo Hamburguesas: 40 Medallones de carne (New Burger, 110 grs) + 40 Panes por $25.000



Combo Panchos: 36 Salchichas súper + 36 Panes (Panigazzi) por $17.000



Cuenta DNI y promociones: cómo ahorrar más en la Feria S1 “El Reloj”

Uno de los puntos más atractivos para los consumidores es la posibilidad de combinar los precios promocionales con descuentos bancarios y billeteras virtuales.

En distintos puestos adheridos del Mercado Central de Buenos Aires se aplican beneficios de Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia. Según el calendario de promociones de mayo, las ferias y mercados bonaerenses cuentan con descuentos especiales durante todo el mes.

Los descuentos del Mercado Central pueden combinarse con beneficios de Cuenta DNI en puestos adheridos. Foto: Banco Provincia. Foto: Banco Provincia

Esto convirtió al Mercado Central en una de las opciones más elegidas por familias del AMBA que buscan realizar compras grandes y conseguir mejores precios que en supermercados o autoservicios barriales.

Además de la Feria S1 “El Reloj”, el predio cuenta con otros sectores de venta minorista y promociones semanales en frutas, verduras, carnes y artículos de almacén.

Dónde queda y cómo llegar al Mercado Central: opciones en auto y en transporte público

El predio está ubicado sobre la Autopista Riccheri y Boulogne Sur Mer, en Tapiales, partido de La Matanza, a pocos minutos de la Avenida General Paz.

La forma más directa para llegar desde CABA es:

Tomar la Autopista Riccheri en dirección a Ezeiza.

Bajar en la salida N.º 17.

Seguir los carteles hacia el acceso principal del Mercado Central.

Dirección:

Av. de Circunvalación 2602, Tapiales, Buenos Aires.

Un dato importante: en las autopistas de Buenos Aires suele utilizarse TelePASE para peajes electrónicos.

Por otro lado, las líneas de colectivo que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (ramal B)

Línea 298 (ramal B)

También pasan por las inmediaciones:

56

86

91

92

143

162

193

621, entre otras.

Mapa del Mercado Central. Foto: Mercado Central.

Horarios y recomendaciones para comprar en el Mercado Central

La Feria Comunitaria S1 “El Reloj” funciona:

De lunes a sábados: de 9 a 17.

Domingos: de 9 a 13.

Por su parte, la Feria Minorista del Mercado Central posee horarios más amplios:

Lunes a viernes: de 8 a 17.

Sábados, domingos y feriados: de 7 a 18.

Muchos compradores habituales recomiendan: