Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central: ¿alcanza para una semana?

Las ofertas de la Feria Minorista del Mercado Central permiten acceder a frutas, verduras y productos básicos a precios más bajos que los de muchos comercios de cercanía. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

Teniendo en cuenta que el precio de los alimentos sigue siendo una de las principales preocupaciones de los hogares argentinos, encontrar opciones para estirar el presupuesto se volvió una prioridad. En ese escenario, el Mercado Central de Buenos Aires continúa siendo uno de los lugares más elegidos por quienes buscan abastecerse de productos frescos a valores más convenientes que los que suelen encontrarse en supermercados y comercios de cercanía.

Tomando como referencia las ofertas vigentes de la Feria Minorista, es posible realizar una compra equilibrada para dos personas con un presupuesto de $20.000, priorizando frutas, verduras y algunos alimentos básicos para complementar las comidas de toda la semana.

Con un presupuesto acotado, una compra planificada puede garantizar alimentos frescos para varios días y ayudar a aliviar el gasto semanal del hogar. Foto: Corporación del Mercado Central.

Qué puede comprar una pareja con $20.000 en el Mercado Central

Una opción razonable para una pareja podría incluir:

2 kg de mandarinas: $1.600

2 kg de naranjas: $1.600

1 kg de manzanas rojas: $1.500

2 kg de tomate perita: $3.000

2 kg de zapallito redondo: $3.000

1 kg de papín: $1.000

1 kg de zapallo: $1.000

1 kg de limón: $750

1 kg de pan: $3.500

Total: $16.950

Con el dinero restante, unos $3.050, todavía sería posible sumar:

Dos sachets de leche entera: $2.400

O cuatro tapas para pascualina: $3.200 (completando apenas unos pesos adicionales)

O bien más frutas y verduras según las necesidades del hogar.

Tomates, cítricos, manzanas y pan figuran entre los productos más elegidos por quienes buscan combinar nutrición, rendimiento y ahorro. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

¿Cuánto tiempo puede durar esta compra?

Si se trata de dos adultos y se complementa con otros productos que habitualmente ya se encuentran en la despensa, como arroz, fideos, huevos, legumbres, pollo o carne, esta compra podría cubrir gran parte del consumo de frutas y verduras de entre cinco y siete días.

Las mandarinas, naranjas y manzanas aportarían colaciones y postres para toda la semana, mientras que los tomates, zapallitos, papines y zapallos permitirían preparar ensaladas, guarniciones, tartas y sopas ideales para los días más fríos.

Además, el kilo de pan alcanzaría para desayunos y meriendas durante varios días, especialmente si se congela una parte para conservarlo en mejores condiciones.

La duración de la compra depende de los hábitos de consumo, aunque los alimentos seleccionados permiten cubrir buena parte de las necesidades de una pareja durante varios días. Foto: Freepik.

Por qué el Mercado Central sigue siendo una buena opción para ahorrar

Uno de los principales beneficios del Mercado Central es la posibilidad de acceder a productos frescos con una menor intermediación comercial. Esto suele traducirse en precios más competitivos, especialmente en frutas y verduras de estación.

Para muchas familias, una visita semanal permite abastecerse de alimentos básicos y reducir significativamente el gasto mensual destinado a la alimentación. Las promociones especiales de la Feria Minorista también ayudan a planificar compras más eficientes, aprovechando ofertas que cambian semana a semana.

En este caso, con $20.000, una pareja puede llevarse una cantidad considerable de productos frescos y nutritivos, suficientes para cubrir buena parte de sus necesidades alimentarias durante casi una semana.

El Mercado Central continúa siendo una referencia para miles de familias que comparan precios y buscan maximizar cada peso destinado a la alimentación. Foto: NA.

Mercado Central de Buenos Aires: horarios, dónde queda y cómo llegar en auto o colectivo

Feria minorista

Lunes a viernes: de 08:00 a 17:00.

Sábados, domingos y feriados: de 07:00 a 18:00.

Feria comunitaria S1 “El Reloj”

Lunes a sábado: de 09:00 a 17:00.

Domingos: de 09:00 a 13:00.

El predio tiene múltiples accesos y puede visitarse tanto en vehículo particular como en transporte público. Además, varias líneas de colectivos ingresan directamente al Mercado Central.

Cómo llegar en auto

Para quienes viajan en automóvil, el Mercado Central está ubicado a aproximadamente dos kilómetros de la intersección entre Avenida General Paz y la Autopista Riccheri.

El acceso principal se realiza por la Salida Nº17 de la autopista. Desde allí se debe continuar hasta las cabinas de ingreso al predio.

Cómo llegar en colectivo

Las líneas de colectivos que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (recorrido B).

Línea 298 (recorrido B).

Además, otras líneas circulan por las inmediaciones del predio y permiten acceder caminando desde las paradas cercanas:

8

56

86

91

92

143

162

298 (Cartel x Celina)

Mapa del Mercado Central: la guía para recorrer el predio de forma fácil y rápida

El Mercado Central posee un predio de grandes dimensiones dividido en distintas naves y sectores especializados. Para facilitar la circulación de visitantes y comerciantes, el complejo cuenta con un mapa oficial que identifica cada área y los principales puntos de acceso.

Entre los espacios destacados aparecen:

Naves mayoristas frutihortícolas.

Feria minorista.

Feria comunitaria “El Reloj”.

Pabellón de productos pesqueros.

Centro administrativo.

Centro médico Dr. Ramón Carrillo.

Sector de pequeños productores.

Áreas de estacionamiento y accesos.

Mapa del Mercado Central. Foto: Mercado Central.

El mapa también permite ubicar rápidamente las distintas puertas de ingreso, los sectores de circulación y los servicios disponibles dentro del predio.

Gracias a esta organización, quienes visitan el Mercado Central pueden recorrerlo de manera más rápida, optimizar las compras y encontrar fácilmente cada rubro dentro de uno de los centros comerciales y de abastecimiento más importantes de Argentina.