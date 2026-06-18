Comprar en el Mercado Central: cuánto le sale a una familia de cuatro personas llenar el changuito en junio 2026

El Mercado Central de Buenos Aires recibe diariamente a miles de personas que buscan alimentos frescos a precios accesibles. Foto: Corporación del Mercado Central de Buenos Aires.

El Mercado Central de Buenos Aires es uno de los pocos lugares donde aún se puede llenar el changuito sin que el presupuesto familiar se dispare. Con precios que marcan la diferencia frente a los supermercados, las ferias minoristas ofrecen una oportunidad real de ahorro para quienes planifican sus compras con estrategia.

Dividir la compra por secciones (frutas y verduras, almacén, granja y carnes) permite comparar precios y aprovechar las promociones semanales. En junio 2026, una familia de cuatro personas puede cubrir su consumo básico con unos $150.000. Con descuentos bancarios y el programa Cuenta DNI, el total puede bajar incluso más.

El Mercado Central de Buenos Aires recibe diariamente a miles de personas que buscan alimentos frescos a precios accesibles. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

Mercado Central: cuánto sale llenar el changuito para una familia de cuatro personas

Frutas y verduras

Para una familia de cuatro personas, el gasto semanal estimado en frutas y verduras ronda los $26.900:

Mandarinas (4 kg): $3.200

Naranjas (4 kg): $3.200

Manzanas rojas (2 kg): $3.000

Tomate perita (4 kg): $6.000

Zapallito redondo (4 kg): $6.000

Papín (2 kg): $2.000

Zapallo (2 kg): $2.000

Limón (2 kg): $1.500

El predio cuenta con áreas mayoristas, ferias minoristas y sectores especializados en productos frutihortícolas y pescados. Foto: Corporación del Mercado Central.

Almacén y panadería

Los productos básicos del almacén suman cerca de $21.500:

Pan (1 kg): $3.500

Leche entera (2 sachets): $2.400

Tapas para pascualina (4 unidades): $3.200

Queso cremoso (1 kg): $7.900

Medialunas (1 docena): $4.500

Granja

El sector de granja ofrece precios competitivos, con un gasto aproximado de $28.000:

Pollo entero fresco (2 kg): $7.800

Suprema (1 kg): $7.700

Pata y muslo (1 kg): $3.600

Huevos grandes (2 maples): $9.200

Con un presupuesto acotado, una compra planificada puede garantizar alimentos frescos para varios días y ayudar a aliviar el gasto semanal del hogar. Foto: Web Mercado Central

Carnes

Para completar el changuito con proteínas, el promedio ronda los $57.000:

Falda parrillera (1 kg): $8.500

Carne picada (1 kg): $9.000

Tapa de nalga (1 kg): $16.000

Bife de chorizo (1 kg): $23.500

Llenar el changuito en el Mercado Central: total estimado y cuánto puede durar

Sumando frutas, verduras, almacén, granja y carnes, llenar el changuito para una familia de cuatro personas cuesta alrededor de $133.400. Con los descuentos del programa Cuenta DNI (20%) y promociones bancarias, el monto puede reducirse hasta un 20%, dejando el total en torno a $106.720.

Tomates, cítricos, manzanas y pan figuran entre los productos más elegidos por quienes buscan combinar nutrición, rendimiento y ahorro. Foto: Facebook / Corporación Mercado Central de Buenos Aires.

El changuito completo, tal como lo calculamos, puede cubrir entre 10 y 15 días de consumo para una familia de cuatro personas, siempre que se planifique bien y se aprovechen las técnicas de conservación.

¿Por qué el Mercado Central sigue siendo una buena opción para ahorrar?

Uno de los principales beneficios del Mercado Central es la posibilidad de acceder a productos frescos con una menor intermediación comercial. Esto suele traducirse en precios más competitivos, especialmente en frutas y verduras de estación.

Para muchas familias, una visita semanal permite abastecerse de alimentos básicos y reducir significativamente el gasto mensual destinado a la alimentación. Las promociones especiales de la Feria Minorista también ayudan a planificar compras más eficientes, aprovechando ofertas que cambian semana a semana.

Mercado Central de Buenos Aires: horarios, dónde queda y cómo llegar en auto o colectivo

Feria minorista

Lunes a viernes: de 08:00 a 17:00.

Sábados, domingos y feriados: de 07:00 a 18:00.

Feria comunitaria S1 “El Reloj”

Lunes a sábado: de 09:00 a 17:00.

Domingos: de 09:00 a 13:00.

El predio tiene múltiples accesos y puede visitarse tanto en vehículo particular como en transporte público. Además, varias líneas de colectivos ingresan directamente al Mercado Central.

Cómo llegar en auto

Para quienes viajan en automóvil, el Mercado Central está ubicado a aproximadamente dos kilómetros de la intersección entre Avenida General Paz y la Autopista Riccheri.

El acceso principal se realiza por la Salida Nº17 de la autopista. Desde allí se debe continuar hasta las cabinas de ingreso al predio.

Cómo llegar en colectivo

Las líneas de colectivos que ingresan directamente al Mercado Central son:

Línea 8 (recorrido B).

Línea 298 (recorrido B).

Además, otras líneas circulan por las inmediaciones del predio y permiten acceder caminando desde las paradas cercanas:

8

56

86

91

92

143

162

298 (Cartel x Celina)

Mapa del Mercado Central: la guía para recorrer el predio de forma fácil y rápida

El Mercado Central posee un predio de grandes dimensiones dividido en distintas naves y sectores especializados. Para facilitar la circulación de visitantes y comerciantes, el complejo cuenta con un mapa oficial que identifica cada área y los principales puntos de acceso.

Entre los espacios destacados aparecen:

Naves mayoristas frutihortícolas.

Feria minorista.

Feria comunitaria “El Reloj”.

Pabellón de productos pesqueros.

Centro administrativo.

Centro médico Dr. Ramón Carrillo.

Sector de pequeños productores.

Áreas de estacionamiento y accesos.

Mapa del Mercado Central. Foto: Mercado Central.

El mapa también permite ubicar rápidamente las distintas puertas de ingreso, los sectores de circulación y los servicios disponibles dentro del predio.

Gracias a esta organización, quienes visitan el Mercado Central pueden recorrerlo de manera más rápida, optimizar las compras y encontrar fácilmente cada rubro dentro de uno de los centros comerciales y de abastecimiento más importantes de Argentina.