Pasa desapercibida en el barrio: la calle más angosta de CABA tiene un origen bíblico y está lejos de la zona turística

Lejos del bullicio del Microcentro porteño, pero siendo un orgullo para los vecinos, se encuentra esta rareza de Buenos Aires. Dónde queda y el por qué de su nombre.

Barracas, barrio de tradición Foto: google maps

Buenos Aires tiene miles de rincones misteriosos que buscan ser descubiertos. Algunos lejos del turismo tradicional se destacan por un detalle pequeño, pero detalle al fin. Eso ocurre en el corazón de Barracas, donde está la calle más angosta de la ciudad. Ubicada en Santa Magdalena, se convirtió en un tesoro para los vecinos.

Santa Magdalena está en el barrio de Barracas Foto: google maps

La calle más angosta

Lo curioso de Santa Magdalena es que sus últimos metros la convirtieron en la más estrecha de todas. Comienza a la altura del 300, cuando la avenida Australia hace esquina con esta calle. A medida que se avanza hacia el sur se encuentra con el olor de las palmeritas de la fábrica de galletitas “Palmeritas Don Raúl S.A. Un clásico de la infancia.

Cerca también está la Escuela Técnica 14 “Libertad”, en la segunda cuadra que le aporta algo de vida y ruido a la zona. Al 600 aparecen pinturas en las paredes con sus colores naranjas y amarillos, cuyo autor es un enigma: solo aparecen las siglas C.C. La Usina. Hablamos del Centro Cultural la Usina de Barracas, que tiene talleres de expresión artística, pero cuyos artistas permanecen en la oscuridad.

La calle más angosta de CABA Foto: google maps

No se la considera pasaje, ya que por allí circulan autos de manera normal y hasta dos líneas de colectivos, la 402 y la 610. Incluso, es extensa y hay presencia de veredas. Pero a medida que se avanza en sentido al Riachuelo, su espacio comienza a ser más estrecho.

Al fondo se encuentra el pequeño espacio que hace singular a Santa Magdalena: ser la más angosta. Diego Zigiotto, en su libro “Las mil y una curiosidades de Buenos Aires”, lo afirma. Pasa a ser un pequeño callejón de unos 15 metros de largo por apenas 1,40 metros de ancho y que solo permite el paso de peatones.

Por qué se llama Santa Magdalena

Se refiere principalmente a Santa María Magdalena, una discípula clave de Jesús, conocida por ser la primera testigo de Su resurrección y patrona de los pecadores arrepentidos, peluqueras y la vida contemplativa, cuya fiesta se celebra el 22 de julio.

María Magdalena Foto: Wikipedia

En 1988, el papa Juan Pablo II en la carta Mulieris Dignitatem se refirió a ella como la “apóstol de los apóstoles”, y el 10 de junio de 2016, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó un decreto por el cual se eleva la celebración de santa María Magdalena al grado de fiesta en el Calendario romano general, por expreso deseo del papa Francisco.

El barrio de Barracas

Perteneciente a la Comuna 4, limita con los barrios de Nueva Pompeya al oeste, Parque Patricios al noroeste, Constitución al norte, San Telmo al nordeste y La Boca al este, y con las localidades de Avellaneda y Piñeyro (prov. de Buenos Aires) al sur.

Tiene su origen en el siglo XVIII, cuando comenzaron a instalarse en la margen del Riachuelo las barracas, que eran construcciones bastante rudimentarias que se utilizaban para almacenar cuero y carnes saladas, y que funcionaron también como almacenes de esclavos.

Barrio Colonia Sola, vista del frente Foto: Wikipedia

La avenida Montes de Oca es la arteria principal del barrio, sobre la cual se desarrolla la actividad comercial y hay una gran densidad edilicia de departamentos de clase media y media-alta.

Uno de sus grandes atractivos es Colonia Sola, un conjunto habitacional de estilo inglés que fue construido a fines del siglo XIX para los trabajadores del Ferrocarril del Sud. El proyecto fue encargado por el banquero británico George Drabble con el objetivo de alojar a trabajadores del Ferrocarril del Sud.

Ubicado en avenida Australia al 2700, aún conserva la fachada de ladrillo, chimeneas, columnas de madera y tejados a dos aguas. Se trata de uno de los primeros conjuntos habitacionales planificados de este estilo en la ciudad