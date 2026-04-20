Uno de los paisajes más imponentes de la Argentina Foto: Foto generada con IA Canal 26

En el extremo norte de la provincia de Chubut, donde la estepa se encuentra con el mar y el viento parece contar historias antiguas, existe un lugar que desafía al tiempo. Se trata de Estancia El Pedral, ubicada en Punta Ninfas, a poco más de una hora de Puerto Madryn, un enclave patagónico que combina patrimonio histórico, conservación ambiental y un presente marcado por el turismo consciente.

Hoy convertida en hotel de campo, El Pedral no es solo una estancia: es el reflejo de una Patagonia profunda que supo reinventarse sin perder identidad. Su casco principal, una imponente casa de estilo normando construida a comienzos del siglo XX, guarda en sus paredes la memoria de varias generaciones y un recorrido familiar que, tras décadas, volvió a su punto de partida.

Una historia que comienza a principios del siglo XX

La historia de Estancia El Pedral se remonta a 1920, cuando el vasco Félix Arbeletche, pionero de la región, decidió levantar una casa lejos de la estepa árida de Península Valdés. La elección no fue casual: las tierras de Punta Ninfas ofrecían acceso al mar, buenas napas de agua y un entorno natural privilegiado, algo poco común en aquella Patagonia todavía inexplorada.

Hoy revive su historia como patrimonio vivo Foto: Instagram @estanciaelpedral

La construcción del casco llevó varios años y fue ensamblada con técnicas traídas de Europa. Sin embargo, la tragedia marcó el proceso: Arbeletche terminó la casa en 1923, dos años después de la muerte de su esposa. Aun así, el lugar se consolidó como una estancia productiva y familiar, transmitida de generación en generación.

Del campo productivo al hotel de naturaleza

Con el paso del tiempo, El Pedral atravesó distintas etapas. Durante décadas funcionó como establecimiento rural tradicional, hasta que a fines del siglo XX parte del campo fue vendida, mientras que el casco histórico permaneció en manos privadas. Fue recién en los años noventa cuando comenzó su reconversión en hotel de campo, una decisión clave para preservar la estructura original y abrirla al mundo.

Lo singular ocurrió años después: la estancia volvió a manos de la familia ligada a su historia original, cerrando un círculo cargado de simbolismo. Este regreso no solo implicó una recuperación patrimonial, sino también una nueva forma de habitar y cuidar el territorio.

Un santuario natural frente al mar

Ubicada sobre el Golfo Nuevo, Estancia El Pedral se encuentra en un área estratégica de la costa patagónica. Entre septiembre y abril, el campo se convierte en hogar de miles de pingüinos de Magallanes, además de cormoranes, lobos y elefantes marinos. La convivencia entre producción, turismo y conservación transformó al lugar en un verdadero santuario natural.

En el corazón de la Patagonia, una estancia centenaria volvió a manos de la familia que la fundó Foto: Instagram @estanciaelpedral

Senderos autoguiados, caminatas costeras y experiencias de baja intervención permiten al visitante recorrer el paisaje sin alterar sus ciclos. En tiempos donde el turismo masivo amenaza ecosistemas frágiles, El Pedral propone una lógica opuesta: menos impacto, más conciencia.

Patrimonio, turismo y futuro

Hoy, Estancia El Pedral, en Punta Ninfas, Chubut, es un modelo de cómo la historia puede transformarse en valor. El casco centenario no fue museificado: está vivo, habitado, y abierto a quienes buscan comprender la Patagonia más allá de la postal.

Un viaje al pasado que une herencia, identidad y futuro Foto: Instagram @estanciaelpedral

El regreso a la familia original no es solo una anécdota emocional. Es una decisión que refuerza la idea de continuidad, de arraigo y de respeto por un legado que combina arquitectura, naturaleza y memoria. En tiempos de cambios acelerados, lugares como El Pedral recuerdan que el futuro también se construye mirando hacia atrás.