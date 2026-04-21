La obra pública que transformará la conectividad entre Retiro y Recoleta. Foto: GCBA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puso en marcha una obra clave que promete modificar la circulación y el uso del espacio urbano en el norte de la Capital. Se trata de la apertura de la nueva calle Brigadier Juan Facundo Quiroga, un corredor que conectará de forma directa los barrios de Retiro y Recoleta, con salida hacia Avenida Figueroa Alcorta.

Nueva calle en Buenos Aires: cómo será la conexión entre Retiro y Recoleta

El proyecto ya comenzó con tareas de demolición de estructuras existentes (pilas y estribos que permanecían en el lugar) como paso inicial para liberar el terreno. Una vez concluida esta etapa, se avanzará con la construcción de nuevos tramos de pavimento y la puesta en valor integral del área.

El proyecto comenzó con tareas de demolición de estructuras existentes como paso inicial para liberar el terreno. Foto: GCBA

La futura calzada tendrá sentido único en dirección a Figueroa Alcorta y apunta a descomprimir la circulación desde el centro hacia el corredor norte de la Ciudad. La intervención responde a la necesidad de recuperar un espacio que había quedado vacante tras la cancelación de un antiguo proyecto vinculado a la Autopista Illia.

Obras y cambios de tránsito en CABA: veredas, iluminación LED y nuevo sentido de calles

Desde la administración porteña indicaron que la iniciativa no se limita a una vía vehicular. El diseño contempla una transformación más amplia del entorno urbano, con criterios de accesibilidad, seguridad y sustentabilidad.

El plan incluye la construcción de veredas en ambos lados de la traza y la incorporación de sendas peatonales. Foto: Prensa Municipalidad Florencio Varela

El plan incluye la construcción de veredas en ambos lados de la traza y la incorporación de sendas peatonales, tanto elevadas como a nivel, para facilitar cruces seguros en una zona que hasta ahora se encontraba desafectada. También se prevé la instalación de luminarias LED, nuevos cestos de residuos y la plantación de especies autóctonas, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental.

Cambio de sentido en las calles Manuel Porcel de Peralta y Gallardo

El Gobierno porteño confirmó modificaciones en la circulación de calles del oeste de la Ciudad. A partir del jueves 23 de abril, Manuel Porcel de Peralta (entre José Pedro Varela y Nogoyá) pasará a tener sentido único hacia Nogoyá. En tanto, la calle Gallardo (entre la Avenida General Paz y Nogoyá) cambiará su circulación en dirección a General Paz.

Cambio de sentido en las calles Manuel Porcel de Peralta y Gallardo. Foto: GCBA

Según explicaron fuentes oficiales, estos cambios buscan optimizar el tránsito y ordenar la circulación en sectores con alta demanda vehicular, en línea con el objetivo general de mejorar la movilidad urbana.