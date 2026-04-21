Franco Colapino dará una exhibición en Argentina. Foto: REUTERS

Franco Colapinto brindará este domingo 26 de abril una exhibición histórica en la Ciudad de Buenos Aires. En medio de la expectativa del público, este martes se dio a conocer el cronograma oficial de las actividades que llevará a cabo el piloto argentino que representa a Alpine en la Fórmula 1.

El pilarense se presentará cuatro veces ante el público. En dos de ellas manejará el Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 que la escudería francesa envió a la Argentina, mientras que también estará a bordo del legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio. Finalmente, hará un recorrido para saludar al público sobre un bus descapotable.

La "Flecha de Plata" de Fangio. Foto: NA

Desde la Ciudad destacaron que se trata de un evento histórico, ya que Franco se convertirá en el primer argentino en conducir un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, marcando un momento único para el automovilismo nacional.

Cronograma completo del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires

Las puertas para los sectores habilitados se abrirán a partir de las 8.30. Además, habrá dos escenarios en plaza Seeber y plaza Sicilia con pantallas gigantes, en las cuales se podrán ver las vueltas de Colapinto. Es importante señalar que en dichas plazas no va estar permitido acampar y estará prohibida la venta ambulante.

Con el correr de las horas, se harán entrevistas al público, tocarán DJs en vivo y se presentará la Orquesta Sinfónica de la Ciudad.

A qué hora sale a pista Franco Colapinto

Franco Colapinto hará cuatro salidas a la pista callejera de avenida Libertador, entre Bullrich y Casares.

12.45: primera vuelta a bordo del Lotus E20 de 2012 con motor Renault V8 y con el branding de BWT Alpine Formula One Team

14.30: Franco saldrá a pista con el legendario Flecha de Plata de Juan Manuel Fangio

15.15: otra vuelta con su Lotus

15.55: Franco volverá al circuito, pero esta vez en una recorrida sobre un bus descapotable.

Así será el circuito para la exhibición de Franco Colapinto Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Cabe señalar que el circuito irá desde Libertador y Sinclair hasta Casares/Ugarteche, y tendrá un tramo por la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador, pasando por el Monumento a los Españoles.

Además, el evento contará con pantallas distribuidas en algunos puntos estratégicos, para que nadie se pierda del espectáculo:

Libertador y Casares

Libertador y Cavia

Figueroa Alcorta y Sarmiento (Planetario)

Figueroa Alcorta y Salguero

Sarmiento y Colombia

Bullrich y Cerviño

Figueroa Alcorta y Dorrego

Cortes de calles programados para la exhibición de Franco Colapinto

Quienes circulen por la Ciudad de Buenos Aires en los próximos días deberán tener en cuenta que se realizarán distintos cortes de tránsito debido a la preparación del circuito.