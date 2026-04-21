Buenos Aires y un testigo silencioso de su historia Foto: Foto generada con IA Canal 26

A metros del corazón político de la Argentina, donde la historia se siente en cada baldosa, se alza uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. Su silueta, coronada por una imponente cúpula, fue durante más de una década la más alta del país y símbolo de modernidad, poder y periodismo. Se trata del edificio La Prensa, una joya arquitectónica que guarda relatos de tinta, poder y transformación urbana.

Desde su inauguración a comienzos del siglo XX, este edificio no solo marcó un hito en la ingeniería nacional, sino que también fue testigo privilegiado de momentos clave de la historia argentina.

La historia del edificio La Prensa y su impacto en la Ciudad de Buenos Aires

El edificio La Prensa fue inaugurado en 1898, en la esquina de Avenida de Mayo y Florida, una zona estratégica que conectaba directamente al Congreso con la Casa Rosada. Fue concebido como sede del diario La Prensa, uno de los medios más influyentes y prestigiosos del país en aquella época.

A metros de Plaza de Mayo se levanta un edificio que marcó una época Foto: Wikipedia

Con 50 metros de altura, el edificio se convirtió durante 11 años en el más alto de la Argentina, un verdadero rascacielos para fines del siglo XIX. Su diseño, de inspiración francesa, respondió a una idea clara: demostrar el poder económico, cultural y simbólico del periodismo como actor central de la vida pública.

La obra fue revolucionaria para su tiempo. Contaba con adelantos técnicos poco habituales en la Buenos Aires de entonces, como ascensores, estructura metálica y una torre con mirador. En la cúspide se ubicó una escultura femenina que representa la Libertad de Prensa, iluminada para servir como faro urbano y mensaje político.

El impacto del edificio fue inmediato. No solo jerarquizó la Avenida de Mayo, sino que también consolidó la idea de Buenos Aires como una capital moderna, alineada con las grandes ciudades europeas.

La Prensa: ¿qué funciona hoy en día en este histórico edificio?

Con el paso del tiempo, el diario La Prensa dejó de funcionar allí y el edificio atravesó distintas etapas. En la actualidad, el inmueble alberga a la Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un espacio dedicado a actividades culturales, exposiciones, charlas y eventos abiertos al público.

Sede histórica del diario La Prensa, hoy sigue siendo una de las joyas arquitectónicas más imponentes Foto: Wikipedia

Lejos de quedar congelado en el pasado, el edificio se resignificó. Sus salones, antiguos espacios administrativos y sectores nobles fueron restaurados para conservar su valor patrimonial, permitiendo a los visitantes recorrer interiores que mantienen vitrales, mármoles y detalles originales.

Además, su ubicación privilegiada lo convierte en una parada obligada tanto para turistas como para porteños que buscan redescubrir la ciudad desde una mirada histórica. El edificio La Prensa dejó de imprimir noticias, pero hoy sigue contando historias.

Sede histórica del diario La Prensa, hoy sigue siendo una de las joyas arquitectónicas más imponentes Foto: Wikipedia

3 curiosidades sobre el edificio La Prensa

Una estatua con mensaje político: la figura que corona el edificio no es decorativa: simboliza la libertad de prensa. En su momento, su iluminación nocturna era un gesto contundente en defensa del periodismo independiente. Tecnología de vanguardia para su época: fue uno de los primeros edificios en Buenos Aires en contar con estructura metálica y ascensores, algo muy poco habitual a fines del siglo XIX. Un mirador con vista privilegiada: desde su torre se podían observar tanto el Río de la Plata como los principales edificios públicos, reforzando la idea de La Prensa como un “ojo” atento sobre la ciudad.

El edificio La Prensa es mucho más que una construcción histórica: es un símbolo del Buenos Aires que soñaba en grande, del periodismo como motor social y de una ciudad que creció mirando hacia el cielo. A pasos de Plaza de Mayo, continúa en pie recordándonos que la historia no solo se lee en libros, también se camina y se observa.