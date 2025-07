Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Opens in new window

Guardan mucho rencor: los 4 signos más vengativos del zodiaco

La astrología señaló a los principales signos que destacan por ser vengativos y no dejar pasar una mala acción contra ellos.

Dos personas discutiendo; pelea; discusión. Foto: Freepik AI

La astrología puede ayudar a comprender a las personas, así como también conocer algunos rasgos de su personalidad. En particular, algunos signos del zodiaco se destacan por ser vengativos y no dudar a la hora de responder, ya sea en el momento o con un contrataque que se trabaja por un buen tiempo.

Una traición puede ser respondida con un gesto igual o incluso con mayor crueldad en el caso de estos signos. Si bien no resaltan por ser malos o duros con el otro, se hacen respetar.

Los 5 signos que dirán todo lo que se venían guardando. Foto Freepik

La astrología señaló a Escorpio, Cáncer, Tauro y Capricornio como los más vengativos a la hora de defenderse de una herida.

Los 4 signos más vengativos del zodiaco

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio suele estar siempre entre los primeros lugares en lo que a venganza se refiere. Se trata de un signo de agua, que está regido por Plutón, y cuenta con profundidad, intuición y muy sensible cuando le hacen daño. Por esto mismo, su memoria siempre está presenta y causarle dolor no resulta gratis: su respuesta no es impulsiva, ya que es silenciosa, estratégica y puede ser invisible. Su paciencia para el contrataque hace que, cuando llega, se siente de verdad y lo considera su manera de hacerse respetar.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer claramente es un signo vinculado a la sensibilidad y la dulzura, aunque puede también mostrar su cara más rencorosa. Fiel a su estilo, no duda en refugiarse en su caparazón luego de una herida que no esperaba de alguien cercano. Incluso la venganza puede llegar por otras personas, como un familiar o un amigo, a pesar de que no le hayan hecho nada a ellos mismos. Su búsqueda a la hora de responder está en hacer sentir al otro la misma inseguridad o dolor que sintió, para que se ponga en su lugar.

Tauro (20 de abril al 21 de mayo)

Tauro aparece como otro signo con tranquilidad, aunque se queda con las ofensas por mucho tiempo. Regido por Venus, este signo resalta la lealtad por sobre todas las cosas, por lo que la traición le produce dolor y la reacción llega en su tiempo y forma necesaria. Su venganza puede tomar la forma de indiferencia absoluta, una retirada emocional definitiva, o, si está realmente herido, buscará una manera práctica y contundente de hacer pagar al otro.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio se muestra como un signo frío y calculador a la hora de ajustar las cuentas con su pasado y las personas que le produjeron un mal. Regido por Saturno, no es impulsivo, aunque más bien es alguien que buscará responder de manera firme y estructurada la falta de respeto e incluso la traición. No tiene temor a que su venganza llegue de manera directa, con la pérdida de poder o estabilidad en la persona que le causó un mal.