Horóscopo de Escorpio de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Transformaciones poderosas

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Salud

Concentra energías en fortalecer tu sistema inmunológico. Tu cuerpo agradecerá la atención que le brindes hoy y esto repercutirá positivamente en tu salud general.

Dinero

Tu creatividad es clave en el ámbito laboral. No dudes en emplear tus habilidades al máximo para atraer nuevas oportunidades económicas.

Amor

Las relaciones amorosas atraviesan un rotundo cambio, cultivando un espacio para el amor sincero y libre de expectativas irreales.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.