Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 14 de agosto de 2025

Transformación profunda

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

La transformación toca a su puerta, Escorpio. Es tiempo de liberar lo que ya no le sirve y abrir espacio para lo nuevo y positivo. Déjese guiar por su intenso instinto.

Salud

Cuide su energía y honorifique sus emociones. Crear un espacio para la meditación y actividades espirituales será valioso para su salud.

Dinero

Es un momento favorable para las transacciones económicas. Sin embargo, permita que la intuición guíe cada una de sus decisiones financieras.

Amor

En los asuntos del corazón, expresar sus sentimientos honestamente dará lugar a conexiones profundas y satisfactorias.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.