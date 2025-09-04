Luna llena en Piscis: cuál es el significado astrológico del inicio de la temporada de eclipses y qué signos estarán más afectados

El próximo 7 de septiembre tendrá un impacto muy importante para algunos signos. Otros, sufrirán la furia del eclipse lunar penumbral. Los detalles.

Luna llena. Fuente: Unsplash

El cielo se alborotará el próximo 7 de septiembre, ya que se podrá ver un fenómeno cósmico de alta intensidad energética: la Luna llena en Piscis acompañada de un eclipse lunar penumbral, que marca la entrada al segundo portal entre eclipses del año. Este evento, no solo tiene impacto a nivel astronómico, sino también un profundo significado astrológico, capaz de remover emociones, cerrar ciclos y acelerar procesos internos.

Piscis es el último signo del zodíaco y representa la conexión espiritual, la intuición, los sueños y la sensibilidad emocional. Cuando la Luna alcanza la plenitud en este signo, se abren las puertas a lo místico, lo inconsciente y lo trascendental.

Eclipse lunar en Piscis

El 7 de septiembre, todos los signos tendrán la oportunidad de conectar con su voz interior, liberar emociones guardadas, practicar el perdón y el desapego, meditar y alcanzar nuevos objetivos.

Esta Luna llena pisciana amplifica la necesidad de introspección, pero también puede traer cierta confusión, idealización o escapismo si no manejamos bien su energía. La energía que se moverá será muy poderosa, ya que el eclipse lunar penumbral inaugura el segundo portal entre eclipses del año y viene a concretar momentos de cierre y revelación. Algunos signos, se verán afectados.

Cuáles serán los signos afectados en la Luna en Piscis

Aries

Esta Luna llena te conecta con el inconsciente, los miedos escondidos y tu mundo interior. Es un momento clave para soltar viejos patrones emocionales y hacer espacio para el descanso mental. Tu cuerpo puede pedirte parar, así que escuchá tus necesidades espirituales. Ideal para meditar, escribir y sanar.

Tauro

La energía pisciana activa tu zona de amistades, redes y sueños colectivos. Puede que te replantees ciertas relaciones sociales o proyectos en grupo. También es un buen momento para dejar atrás ilusiones o metas que ya no vibran con tu presente. Permitite soñar en grande, pero con los pies en la tierra.

Géminis

El eclipse toca tu casa 10, la del trabajo, la vocación y la imagen pública. Podés enfrentar decisiones importantes sobre tu rumbo profesional. Si algo termina, es porque algo nuevo necesita nacer. No temas a los cambios; este portal puede redireccionarte hacia un camino más alineado con tu esencia.

Cáncer

Este tránsito impacta tu visión del mundo, tus creencias y tu conexión espiritual. Es un momento ideal para soltar dogmas o formas de pensar que ya no te representan. También puede despertar el deseo de estudiar algo nuevo, viajar o expandirte interiormente. Abrite a lo desconocido.

Sagitario

Este tránsito toca tu hogar, tu familia y tus raíces emocionales. Podés sentir la necesidad de limpiar energías en casa, mudarte o sanar vínculos familiares. También puede movilizar recuerdos del pasado que aún necesitan ser liberados. Permitite llorar, perdonar y dejar ir.