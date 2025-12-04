En vivo: superluna llena de diciembre 2025: cuándo y cómo observar este hermoso fenómeno que promete sorprender

La “luna fría” en Géminis será la última del año. Mirala en vivo.

Luna llena. Foto Freepik

La superluna de diciembre cerrará el año astronómico con un evento extraordinario. Este jueves 4 de diciembre, la Luna llena alcanzará su punto más cercano a la Tierra en una configuración que no se repetirá hasta 2042.

El fenómeno combina tres factores poco frecuentes: un perigeo extremadamente cercano, un brillo inusual y una posición excepcional dentro del ciclo lunar de 18,6 años.

Superluna de diciembre: ¿a qué hora observarla?

El satélite alcanzará su plenitud el jueves 4 de diciembre a las 20:14 hora argentina, 18:14 de Colombia y 17:14 de México. Durará hasta el viernes con apariencia prácticamente completa.

En Argentina aparecerá a baja altura, con tonos dorados o rojizos por la refracción atmosférica. En el hemisferio norte, en cambio, se colocará muy alta en el cielo y permanecerá visible durante más tiempo.

Luna llena. Foto: Freepik

Las características de la Superluna de diciembre

La Luna se acercará a 357.219 kilómetros de la Tierra, lo que aumentará su tamaño aparente un 8% frente a una Luna llena promedio.

Su brillo se incrementará alrededor de un 16%, permitiendo capturas más nítidas y detalladas.

Se acercará más que cualquier otra desde abril de 2020, con excepción de la superluna de noviembre de 2025.

Las condiciones incluyen:

Perigeo a 357.219 km de distancia

de distancia Incremento del 8% en tamaño aparente

aparente Aumento del 16% en brillo

Sincronización con el ciclo standstill de 18,6 años

Un ciclo de casi dos décadas

El carácter extremo del fenómeno surge de un proceso astronómico complejo. La órbita lunar es ovalada, inclinada y sometida a movimientos de largo plazo que modifican la altura máxima y mínima que alcanza en el cielo.

Cada 18,6 años ocurre un standstill, un ciclo que marca las posiciones más amplias de la Luna hacia el norte y el sur. Durante 2024 y 2025 se desarrolla un standstill mayor.

La superluna de diciembre de 2024 aparece en el punto más extremo del ciclo: su ubicación será la más alta del año en el hemisferio norte y la más baja en el hemisferio sur.

Por esta razón, diciembre marca un límite temporal. La próxima Luna llena con una configuración comparable recién llegará en 2042, cuando el standstill vuelva a ubicar al satélite en posiciones extremas.