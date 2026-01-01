Podrá verse desde Argentina: cuándo será la primera Superluna de 2026, un espectáculo visual único

El fenómeno astronómico se destacará por un brillo más intenso y un tamaño aparente mayor de lo habitual, ya que la Luna llena coincidirá con su punto más cercano a la Tierra y podrá observarse desde distintos puntos del país durante toda la noche.

Se acerca la primera Superluna del 2026 a Argentina. Foto EFE.

Con la llegada del nuevo año, muchas personas se preguntan cuándo tendrá lugar la primera Luna llena de 2026. Este evento, que permite ver al satélite natural completamente iluminado, ocurrirá en los primeros días de enero y marcará el inicio del nuevo ciclo lunar.

La Luna atraviesa distintas fases a lo largo de un período aproximado de 28 días, como resultado de su movimiento alrededor de la Tierra y de la posición que ocupa frente al Sol. Según cómo incida la luz solar, puede verse parcialmente iluminada o en su totalidad, y por eso las fechas no coinciden siempre con el calendario tradicional.

Eclipse de superluna en Rusia. Foto: Reuters.

La primera Luna llena del año recibe el nombre de Luna del Lobo, una denominación heredada de los pueblos originarios de Norteamérica, que utilizaban las fases lunares para organizar el tiempo. Enero coincidía con noches frías y despejadas, en las que se escuchaban con mayor frecuencia los aullidos de los lobos cerca de los asentamientos humanos. También es conocida como Luna Serena o Luna Central.

Cuándo será la primera luna llena del 2026

Según el sitio especializado Time and Date, la primera Luna llena de 2026 ocurrirá el sábado 3 de enero. En la Argentina, comenzará a verse desde las 20.55, cuando aparezca en el horizonte, y podrá observarse durante toda la noche hasta alrededor de las 6.46 de la mañana siguiente.

Este plenilunio tendrá, además, una característica especial: será una Superluna. Este fenómeno se produce cuando la Luna llena coincide con el perigeo, el punto de su órbita más cercano a la Tierra, situado a una distancia aproximada de entre 356.000 y 370.000 kilómetros. Por ese motivo, el disco lunar se verá levemente más grande y luminoso de lo habitual.

Superluna rosa, mezquita de Camlica en Estambul, Turquía, el 26 de abril de 2021, REUTERS

Eclipses en 2026

El 2026 también traerá otros eventos astronómicos relevantes. De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, a lo largo del año se registrarán cuatro eclipses: dos de Luna y dos de Sol. Entre ellos habrá eclipses totales y parciales, algunos visibles desde distintos puntos de la Argentina.

Más allá de lo científico, la Luna llena despierta un fuerte interés cultural y simbólico. Muchas personas creen que influye en el estado de ánimo, en decisiones personales o en prácticas como la astrología y el cuidado personal, por lo que el calendario lunar sigue siendo una referencia habitual.

Superluna rosa, horizonte de Nueva York y el Empire State Building, visto desde West Orange, en Nueva Jersey, EE. UU., El 26 de abril EDUARDO MUNOZ - Reuters

Así, la primera Luna llena de 2026 no solo dará inicio al ciclo lunar del año, sino que también ofrecerá una imagen impactante en el cielo, ideal para quienes disfrutan de observar los fenómenos del universo y conectarse con sus ritmos naturales.