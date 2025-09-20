Vínculos complicados: los 5 signos que no logran llevarse bien con sus hermanos

De acuerdo con las tendencias astrales, hay signos que trasladan su ambición y necesidad de reconocimiento al ámbito familiar, generando tensiones y rivalidades con sus hermanos desde la infancia.

Los cinco signos más competitivos en la familia, según la astrología. Foto: Freepik.

La astrología continúa despertando interés en millones de personas alrededor del mundo, ya no solo en lo referente al amor o la personalidad, sino también en lo que concierne a las dinámicas familiares.

Dentro de este marco, astrólogos identifican a ciertos signos que suelen trasladar su orgullo y ambición a la relación con sus hermanos, generando vínculos marcados por la competencia y los choques de carácter.

De acuerdo con las tendencias astrales, hay cinco signos que, más que otros, tienden a competir dentro del núcleo familiar. Lejos de buscar armonía, estos nativos suelen ver en sus hermanos un espejo donde compararse, una suerte de rival con quien medir logros y cualidades.

Rivalidades en el zodíaco: los signos que más compiten con sus hermanos

Aunque la astrología no determina de manera absoluta el destino de las relaciones, ofrece un marco de comprensión sobre por qué algunos hermanos se llevan mejor que otros.

Aries (del 21 de marzo al 20 de abril)

Horóscopo de Aries. Foto: Redacción Canal26.com.

Aries se posiciona como uno de los más intensos en este terreno. Su energía impulsiva lo lleva a querer ser el primero en todo, marcando un liderazgo que no siempre es bien recibido.

Desde la infancia, este signo se caracteriza por discutir y querer imponer su visión todo el tiempo.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Horóscopo de Leo. Foto: Redacción Canal26.com

En el caso de Leo, la búsqueda constante de reconocimiento se convierte en el motor de la rivalidad. Este signo necesita ser admirado y suele exagerar sus logros para sobresalir.

Su dificultad para aceptar un segundo lugar lo convierte en un hermano competitivo por naturaleza.

Escorpio (del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Horóscopo de Escorpio. Foto: Redacción Canal26.com.

Escorpio, en tanto, expresa la competencia de manera más silenciosa, pero no menos intensa que los demás signos.

Su tendencia a acumular rencores por comparaciones familiares y su dificultad para olvidar viejas disputas hacen que la relación con sus hermanos esté marcada por tensiones permanentes.

Virgo (del 23 de agosto al 22 de septiembre)

Horóscopo de Virgo. Foto: Redacción Canal26.com.

Por su parte, Virgo muestra su espíritu competitivo a través de la crítica y la exigencia.

Este signo se mide con facilidad frente a sus pares, buscando destacar por su disciplina y precisión, y esperando reconocimiento por el esfuerzo realizado.

Capricornio (del 22 de diciembre al 20 de enero)

Horóscopo de Capricornio. Foto: Redacción Canal26.com.

Finalmente, Capricornio lleva la competencia a un plano práctico y profesional. Con una fuerte ambición, busca siempre destacarse por sus logros, dejando en claro su capacidad de superación y responsabilidad.

En muchos casos, esta actitud genera cierta distancia en la dinámica familiar.

Para la astrología, reconocer estas tendencias puede servir como punto de partida para construir vínculos más sanos y evitar que la competencia eclipse los afectos.