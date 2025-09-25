Horóscopo de Escorpio de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Renovación personal

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Salud:

Es primordial que escuche su intuición y reevalúe sus hábitos alimenticios. Disponer de una rutina más saludable es vital para su energía y bienestar a largo plazo.

Dinero:

Emprendimientos nuevos pueden surgir; considere seriamente sus pros y contras antes de comprometerse. Recuerde que no hay prisa en la toma de decisiones impulsivas.

Amor:

Hoy es un día para retirar viejas máscaras y ser sincero acerca de sus emociones más profundas. Su pareja apreciará la honestidad y abrirá el camino hacia una confianza incrementada.

La transparencia teje lazos de amor que resisten el paso del tiempo.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.