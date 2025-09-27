Horóscopo de Escorpio de hoy: sábado 27 de septiembre de 2025

Pasión y transformación

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Hoy tendrás el ímpetu de cambiar dinámicas en tu vida. La transformación que buscas en tu entorno comenzará en ti.

Salud

Hace falta prestar atención a tus energías y liberarlas de envites negativos. Un buen ejercicio será conectar con tus sentimientos reprimidos.

Dinero

Aún cuando las situaciones financieras son intensas, encontrar el equilibrio será vital. Aprovecha tu intuición para tomar decisiones acertadas.

Amor

Hoy estarás inmerso en emociones profundas. Será esencial expresar con intensidad y claridad tus afectos.

Las transformaciones más significativas son aquellas que comienzan en el corazón.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.