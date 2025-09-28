Horoscopo de Escorpio de hoy: domingo 28 de septiembre de 2025

Pasión y propósito

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), el planeta de la transformación y el poder. Su elemento es el agua, que simboliza la profundidad emocional, la intuición y la transformación.

Salud:

Canaliza tu energía y emoción hacia actividades creativas que te beneficien en términos de bien-estar. La creación artística puede ser una manera poderosa de procesar emociones intensas.

Dinero:

El enfoque en tus objetivos es crucial para alcanzar el éxito. No te desvíes de tu camino y confía en tus habilidades para enfrentar desafíos económicos.

Amor:

La conexión viva es el catalizador de relaciones satisfactorias. Deja atrás las inseguridades y abre puertas hacia la vulnerabilidad y la intimidad profunda con quien amas. Una nota secreta o un juego sutil pueden encender la llama del amor.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Intensos y Apasionados: Las personas de Escorpio son conocidas por su intensidad y pasión. Se entregan por completo a lo que les importa y tienen una profunda capacidad para sentir y experimentar emociones intensas.

Reservados: Escorpio tiende a mantener una cierta aura de misterio. Son reservados sobre su vida personal y pueden ser difíciles de leer para quienes no los conocen bien.

Determinados: La determinación es una de las características más destacadas de Escorpio. Son perseverantes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque intenso les permite superar obstáculos significativos.

Intuitivos y Perceptivos: Poseen una intuición aguda y una capacidad notable para captar lo que no se dice directamente. Son muy perceptivos y pueden leer entre líneas en las interacciones y situaciones.

Transformadores y Resilientes: Escorpio tiene una habilidad única para la transformación personal. Son capaces de reinventarse a sí mismos y adaptarse a los cambios, saliendo más fuertes de las dificultades.